77 Kinder und Jugendliche sind von der Natur begeistert Der Rangertag in Wartha war ein großer Erfolg. Jetzt werben die Naturschützer mit einem Angel-Camp in der Naturschutzstation im Oktober.

Ranger Lorenz Richter (rechts) erzählt Jonas (2. v. re) und seiner Oma Veronika Wehlend aus Bautzen Interessantes über die Fichte, den Baum des Jahres. Außerdem bastelt er mit Jonas einen Nistkasten aus Fichtenholz. © Bernhard Donke

Sechs Stationen haben Susanne Bärisch und Bodo Hering in diesem Jahr mit ihren zahlreichen Helfern aufgebaut. Schließlich sollte der Rangertag auf dem Gelände der Biosphärenreservatsverwaltung in Wartha am vergangenen Sonnabend ein Erfolg werden.

Bereits kurz nach der Eröffnung um zehn Uhr standen am Haus der Tausend Teiche ganze Familien an, um an den Stationen ihr Wissen über die Natur zu testen. Die erste Station wurde von den Junior-Rangern des Fördervereins für die Natur der Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft betreut.

Die Jugendlichen führten den Neugierigen Bodenuntersuchungen und Experimente mit dem Mikroskop vor.

Auf den weiteren Stationen wurden die Pflanzen und Tiere des Jahres vorgestellt und erläutert, wo diese leben und wie sie dem Menschen nutzen. Viel erzählten die Ranger über ihre Arbeit zum Schutz der Natur und Tierwelt im Reservat. Anschließend konnte jeder Teilnehmer sein Wissen über diese Pflanzen und Tiere unter Beweis stellen. Ein Stempel in das kleine Heft, das die Besucher bei der Anmeldung erhalten hatten, bestätigte die erfolgreiche Teilnahme. Wer sechs Stempel vorweisen konnte, erhielt wiederum eine Urkunde für die Teilnahme am Rangertag 2017 im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft.

Aus Dresden waren Robert und Lisa Reinschmidt mit Tochter Lore angereist, einerseits, um am Rangertag teilzunehmen, andererseits, um ausgiebige Spaziergänge im Gebiet der „Guttauer Teiche“ zu unternehmen. „Es war für uns heute sehr interessant“, sagte Robert Reinschmidt. „Wir haben auf dem Rangertag viel dazugelernt.“ So wie die Dresdner Familie erlebte auch die Familie Mende aus Görlitz den Rangertag. „Wir sind bereits das zweite Mal dabei“, sagte Frau Mende. „Wir haben uns den ganzen Tag, von früh morgens bis zum späten Nachmittag, hier aufgehalten.“ Die Vorträge durch die Ranger und ehrenamtlichen Naturführer seien alle sehr spannend und lehrreich gewesen. „Ich habe Dinge erfahren, die ich vorher so gar nicht gewusst hatte oder kannte“, sagte die Görlitzerin.

Insgesamt haben 77 Kinder und Jugendliche sowie 39 Erwachsene am Rangertag teilgenommen. „Alle haben sich an den Wissenstesten an den sechs Stationen beteiligt“, sagt Susanne Bärisch zufrieden. Für die Mitarbeiter des Biosphärenreservat, ehrenamtlichen Naturführer und die Junior-Ranger sei diese hohe Beteiligung ein Gradmesser für das Interesse, was ihr Angebot, über die Natur der Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft zu informieren, gefunden hat.

Susanne Bährisch möchte aber noch auf weitere Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche hinweisen. So findet in der Naturschutzstation östliche Oberlausitz vom 9. bis 13. Oktober ein Angel-Camp statt. Für Kleintierhalter ist am kommenden Sonnabend, 9 bis 13 Uhr, ein Gerber-Seminar geplant. „Viele weitere Veranstaltungsangebote stehen noch im Veranstaltungskalender 2017 des Biosphärenreservats“, sagt sie.

www.biosphaerenreservat-oberlausitz.de

zur Startseite