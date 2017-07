77-Jähriger erfasst Radfahrer

26 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs

Großenhain. Beamte des Großenhainer Polizeireviers führten am Dienstag mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch, so auf dem Rostiger Weg in Großenhain, der Strießener Straße in Priestewitz und in Zschauitz. Von insgesamt 106 gemessenen Fahrzeugen waren 26 zu schnell. Mit maximal 20 Stundenkilometer Überschreitung bewegten sich aber alle Verstöße im Verwarngeldbereich.