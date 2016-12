77-jährige Radfahrerin in Weißwasser verletzt An einer Kreuzung stieß die Frau am Freitagabend mit einem Auto zusammen und stürzte.

Weißwasser. Eine 77- jährige Fahrradfahrerin fuhr am Freitagabend kurz nach 21 Uhr auf einem kombinierten Fuß- und Radweg. An der Kreuzung Bautzener Straße / Schillerstraße stieß sie mit dem von rechts kommenden 30-jährigen Fahrer eines Pkw, welcher die Vorfahrt der Radlerin missachtete, zusammen. Die Geschädigte kam zu Fall und verletzte sich. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600 Euro. (szo)

