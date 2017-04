76-Jährige bei Unfall schwer verletzt Bevor die Seniorin mit ihrem Audi im Straßengraben stehenblieb, zerstörte sie auf mehreren Metern einen Zaun. Während der Rettungsarbeiten war die Straße in Röhrsdorf gesperrt.

Verkehrsunfall in Röhrsdorf. Während der Rettungsarbeiten war die Staatsstraße gesperrt. © Roland Halkasch Verkehrsunfall in Röhrsdorf. Während der Rettungsarbeiten war die Staatsstraße gesperrt.

Das Auto zerstörte auf mehreren Metern einen Zaun, bevor der Audi im Straßengraben stehen blieb.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Klipphausen mussten die Audifahrerin dem Fahrzeug befreien.

Am Montag kam es gegen 16 Uhr in Röhrsdorf zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Audi A4 war in Richtung Wilsdruff unterwegs. In der Ortslage Röhrsdorf verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und geriet nach links von Fahrbahn ab. Das Auto zerstörte auf mehreren Metern einen Zaun, bevor der Audi im Straßengraben stehenblieb. Die Freiwillige Feuerwehr Klipphausen musste die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Die 76-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Rettungsarbeiten war die Staatsstraße gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (rh)

