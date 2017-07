75 000 Euro für den Füchse-Nachwuchs Die ESW-Tippgemeinschaft spielt seit 15 Jahren Lotto und tut damit Gutes. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.

Um den Vereinsnachwuchs zu unterstützen, spielt die ESW-Tippgemeinschaft Lotto am Samstag. © dpa

Weißwasser. Mit Lottogeldern werden Sport, Kunst und Kultur gefördert. Fans des Eissportvereins Weißwasser (ESW) und des Eishockeyclubs Lausitzer Füchse gehen noch einen Schritt weiter. Um den Vereinsnachwuchs zu unterstützen, spielt die ESW-Tippgemeinschaft Lotto am Samstag. Vom wöchentlichen Einsatz spenden die Mitspieler jeweils einen Euro direkt an den ESW-Nachwuchs. Zusätzlich gehen 15 Prozent der erzielten Gewinne an die Jungfüchse. Inzwischen kamen so mehr als 75 000 Euro für die Nachwuchsförderung zusammen, teilte nun Alexander Wurzel von der Tippgemeinschaft mit. „Auch wenn Fortuna mit dem richtig großen Gewinn bis jetzt noch zurückhaltend war, kann sich das Ergebnis schon sehen lassen“. Insgesamt wurden bisher über 81 000 Euro an Gewinnen erzielt. Allein im zurückliegenden Halbjahr kam eine Summe in Höhe von über 2 000 Euro zusammen. Als größten Einzeltipperfolg verbuchten die Mitspieler mit fünf Richtigen eine Gewinnsumme 16 000 Euro.

In gut einem Monat feiert die Tippgemeinschaft ihr 15-jähriges Bestehen. Der erste gemeinschaftlich ausgefüllte Lottoschein nahm an der Ziehung am 31. August 2002 teil. Derzeit sind 62 Mitspieler beteiligt. Neuzugänge, die auf diese Weise den Verein unterstützen wollen, sind immer gern gesehen und können jederzeit einsteigen. Der wöchentliche Mindestbeitrag liegt bei fünf Euro. Nähere Auskünfte erteilt die ESW-Geschäftsstelle.

Kontakt unter 03576 2170875 oder über www.eissport-weisswasser.de

zur Startseite