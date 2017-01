750-Jahr-Feier wird vorbereitet Das Programm für die Festwoche im Juni ist fertig. Statt eines Umzugs gibt es eine andere Idee.

In Mohorn laufen die Vorbereitungen zur 750-Jahr-Feier auf Hochtouren. Wie Frank Stockmann vom Organisationsteam sagte, stehe das Programm für den 5. bis 11. Juni im Wesentlichen. So wird es unter anderem ein Jahrgangstreffen der ehemaligen Schüler geben, Kulturveranstaltungen und das große Festwochenende. Einen großen Umzug, wie in anderen Gemeinden üblich, können die Mohorner allerdings nicht organisieren. Grund dafür ist, dass die Ortsmitte mit der Bundesstraße B 173 nicht gesperrt werden darf. Das Fest findet deshalb auf dem Schulberg rund um die Grundschule statt. Dort wird es den ersten stehenden Festumzug Sachsens geben, also Szenen aus der Geschichte des Ortes, die einen festen Standort haben.

Zudem hat sich eine Interessengruppe im Heimatverein an die Arbeit gemacht, die Geschichte aufzuarbeiten. Dabei hätten sich neue Erkenntnisse zur Erstbesiedelung des Ortes ergeben, so Stockmann. Der Ort wurde vermutlich von deutschen Siedlern gegründet, eine Aufzeichnung von 1267 ist allerdings verschollen.

