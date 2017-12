748 Siege in 56 Jahren

zurück Bild 1 von 2 weiter Unzertrennlich seit 1986 auf den Sportplätzen der Region und den Stadien Europas: Harry Spieler vom Döbelner SC und seine Fanfare, die der 1986 bei einer Reise in Rostow am Don kaufte. Foto: André Braun © André Braun Unzertrennlich seit 1986 auf den Sportplätzen der Region und den Stadien Europas: Harry Spieler vom Döbelner SC und seine Fanfare, die der 1986 bei einer Reise in Rostow am Don kaufte. Foto: André Braun



Er hat genau Buch geführt über seine Karriere bei den Alten Herren des Döbelner SC. Seit 1961. So wie es sich für einen Buchhalter, mittlerweile seit gut 20 Jahren im Ruhestand, gehört. So hat Harry Spieler 1211 Spiele organisiert und davon 748 gewonnen, 185 unentschieden gespielt und 278 verloren. Das ergibt eine Tordifferenz von 4303:2274. Davon hat er selbst bis 1993 118 Treffer erzielt. Außerdem spielte seine Mannschaft 170 Hallenturniere, wovon die Truppe ebenfalls viele gewann. Immer mit dabei war in dieser Zeit die Fanfare, die er 1986 auf einer Reise in Rostow am Don kaufte. Auf der bläst der 86-Jährige bei jedem Tor seiner Mannschaft, aber auch bei denen des Gegners, ein Solo. Aus diesem Grund ist Harry Spieler bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Legenden“ nominiert.

Als Straßenfußballer kickte Spieler bei Wind und Wetter in Roßwein auf der Grundstraße. Aus dieser Truppe gingen acht Mann hervor, die in der ersten Roßweiner Mannschaft spielten. Er war als Kind beim SV Etzdorf aktiv, später in der Betriebsmannschaft der Stadtwerke Roßwein. Bereits damals organisierte er Partien. Ein persönlicher Erfolg war sein Kreismeistertitel im Tischtennis 1950 für Motor Roßwein. Allerdings zog es ihn wieder zum Fußball und spielte in Großfleutow in Mecklenburg Kreisklasse, später bei Traktor Ebersbach und anschließend bei Motor Ost Döbeln, ehe er 1957 bei Motor Döbeln in der zweiten Mannschaft aktiv war. Ab 1958 rückte er in den Alten Herren auf und wurde 1961 als Nachfolger von Heinz Dähnle Mannschaftsleiter, oder Teammanager wie es heute heißt. „Das sind 56 Jahre, in denen man viel erlebt hat“, sagt Spieler. So denkt er gern an das Endspiel im Kreispokal 2007 zurück, das seine Mannschaft knapp verlor. „Doch wir waren Sieger der Herzen.“ Aber auch das Benefizspiel 2002 im Bürgergarten gegen die ehemalige DDR-Nationalmannschaft war ein Höhepunkt seiner Karriere. „Das haben wir gegen die alten Granaten zwar mit 1:8 verloren, aber es sind 2 500 Euro geblieben, die wir den Hochwasser geschädigten Händlern übergeben konnten“, so Spieler stolz. Auch der Doblina Cup 2001 gegen ehemalige Profis und Topmannschaften sei eine tolle Sache gewesen ebenso wie die Ausfahrten seiner Truppe in die Schweiz oder die alten Bundesländer.

Aber nicht nur in der Region ließ Harry Spieler sein Instrument erklingen. Beim WM-Qualifikationsspiel im November 1989, als die DDR-Nationalmannschaft beim 0:3 in Wien ihre Teilnahmechance verpasste, war Spieler dabei. Mit dem Sonderzug fuhr er ab Leipzig und wurde im Stadion von Elf 99 und vom ORF interviewt. Reisen zu den Weltmeisterschaften in Frankreich, zu den Europameisterschaften in Belgien und Holland oder auch in Portugal zählen ebenso zu seinen Höhepunkten als Sportfan wie die Olympischen Spiele in Moskau. „Es waren schon tolle Sachen dabei“, blickt Spieler zurück.

Dass er nominiert ist, sieht er als Anerkennung für seine Arbeit, und für die Erfolge seiner Seniorenmannschaft. „Die Wahl ist eine gute Idee, wobei es schon kurios ist, dass mit Klaus Engemann ein ehemaliger Arbeitskollege und mit Gerd Hentzschel ein ehemaliger Spieler der Alten Herren von mir ebenfalls nominiert sind“, sagt Harry Spieler, der einen von seinen beiden Spezis wählen würde. „Den einen wähle eben ich, den anderen meine Frau“, sagt Harry Spieler mit einem Augenzwinkern.

zur Startseite