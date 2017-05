74 Unterschriften für Sandstein-Scheune Der geplante Abriss eines alten Guts-Gebäudes bewegt die Anwohner in Copitz. Heute entscheiden die Stadträte.

Das Kuratorium Altstadt-Pirna will die Turmgut-Scheune in der Dammstraße retten. © Archiv/Norbert Millauer

Pirna. Das Kuratorium Altstadt Pirna kämpft weiter für den Erhalt der Turmgut-Scheune in der Dammstraße in Pirna-Copitz. Vereinsvorsitzender Albrecht Sturm hatte in der Nachbarschaft Listen ausgelegt und Mitte Mai 74 Unterschriften für den Erhalt der großen, überwiegend aus Sandstein errichteten Scheune an die Stadtverwaltung übergeben. Unter den Unterzeichnern sind viele unmittelbare Anwohner. Zugleich fordert Sturm ein Gestaltungskonzept für Copitz, das dem Charakter des Stadtteils Rechnung trägt.

Aus Sicht der Stadtverwaltung sei ein solches Konzept nicht notwendig, heißt es in einer Antwort von Pirnas Baubürgermeister Eckhard Lang. Städtebau-Ziele seien im Sanierungskonzept „Alt-Copitz“ festgelegt, die Belange von Baudenkmalen beachte die Stadt im Rahmen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen. Eine Bürgerbeteiligung sei über das Copitzer Stadtteil-Management gegeben.

Am Donnerstagabend entscheidet der Bauausschuss des Stadtrates darüber, ob die städtische Wohnungsgesellschaft WGP 137 000 Euro Fördermittel für den Abriss der Turmgut-Scheune bekommt. Sie möchte das Areal neu gestalten. (SZ/ce)

