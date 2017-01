74-Jähriger rammt zwei Autos Beim Abfahren von der Autobahn fährt der Senior in einen Transporter und einen BMW. Der Grund für den Unfall ist schnell ermittelt.

Drei zerbeulte Fahrzeuge und Schäden in Höhe von mehr als 15 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls an der A 4-Anschlussstelle in Frankenberg. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, fuhr ein 74 Jahre alter Mercedesfahrer am Freitag gegen 17.40 Uhr dort von der Autobahn ab. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem VW Crafter und einem BMW, welche in Gegenrichtung von der B 169 in Richtung Autobahnzufahrt in Richtung Dresden unterwegs waren.

Den Grund für den Unfall konnten die herbeigerufenen Polizisten schnell ermitteln. Wie sich herausstelle, war der Mercedes trotz Schnee, Eis und Glätte nicht mit Winterreifen ausgestattet. (DA)

