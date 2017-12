74-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Auto aufgebrochen

Nossen. Die kurze Abwesenheit des Fahrers machten sich Unbekannte zu Nutze und brachen am Montagmittag in einen Peugeot 308 an der Freiberger Straße ein. Aus dem Fahrzeug wurden ein Laptop und ein Portmonee gestohlen. Der entstandene Schaden summiert sich auf rund 1.000 Euro.