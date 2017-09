73-Jähriger im Labyrinth tödlich verunglückt Ein Wanderausflug eines Ehepaars mit Enkel endet tragisch. Sofortige Wiederbelebungsversuche scheitern.

zurück Bild 1 von 4 weiter Bei Langenhennersdorf hat sich ein tödlicher Wanderunfall ereignet. © Marko Förster Bei Langenhennersdorf hat sich ein tödlicher Wanderunfall ereignet.

Im Labyrinth war ein Ehepaar mit ihrem Enkel unterwegs.

Am Ende einer Schlucht lag der 73-Jährige plötzlich am Boden.

Die Polizei und zahlreiche Rettungskräfte rückten an, konnten den Mann aber nicht mehr retten.

Es sollte ein schöner Ausflug im Labyrinth bei Langenhennersdorf werden, doch der Wandertag endete tragisch. Ein Mann (73) aus Pirna seine Ehefrau und der fünfjährige Enkel waren am Donnerstagvormittag im Labyrinth in der Sächsischen Schweiz wandern. Der Mann ging durch eine Schlucht. Sein Enkel mit Abstand hinter ihm. Am Ende des Felsganges lag der Senior plötzlich regungslos am Boden. Der Jung sah seinen Opa liegen und lief zurück zu seiner Oma.

Ein Arzt und sein Begleiter, die zufälligerweise ebenso im Labyrinth waren, fanden den Senior am Waldboden liegend. Da bei dem Mann keine Atmung und Puls spürbar waren, versuchten sie, den 73-Jährigen sofort wiederzubeleben. Der Arztbegleiter organisierte per Handy Hilfe und wählte den Notruf. Daraufhin eilte der Rettungsdienst vom DRK Bad Schandau und die Bergwacht Bad Schandau zum Unglücksort. Später kamen ein Notarzt vom ASB Neustadt sowie der Rettungshubschrauber aus Bautzen hinzu.

Trotz der Wiederbelebungsversuche verstarb der Mann noch vor Ort. Die Polizei wurde hinzugerufen und ermittelt nun zu den Umständen, die zum Tod des Mannes würden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Möglicherweise hatte der Pirnaer gesundheitliche Probleme oder es handelt sich um einen tragischen Unfall. Die Angehörigen wurden durch das Kriseninterventionsteam psychologisch betreut.

zur Startseite