73-jährige Mieterin schwer verletzt Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Freiberg wurden am Sonnabend vier Personen verletzt.

© Symbolfoto: SZ/Uwe Soeder

In einem Mehrfamilienhaus (acht Wohnungen auf zwei Etagen) kam es am Sonnabend, gegen 8 Uhr, im 1. Obergeschoss zu einem Wohnungsbrand. Die 73-jährige Mieterin der Brandwohnung wurde durch die Feuerwehr schwer verletzt aus der Wohnung gerettet. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch eine 76 Jahre alte Nachbarin, ein 35-jähriger Hausbewohner und ein 10-jähriges Mädchen wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Brandausbruchsstelle befand sich in der Küche der 73-Jährigen, im Bereich des Herdes. Die Mieterin konnte bislang noch nicht zum Brand befragt werden, da sie sich in Behandlung befindet.

Ein Vertreter des Eigentümers, der Städtischen Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa., war vor Ort. Die Wohnung ist gegenwärtig nicht mehr bewohnbar. Die anderen Wohnungen im Haus sind nicht betroffen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei mit. (szo)

zur Startseite