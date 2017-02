73-Jährige fällt der Grippe zum Opfer In der vierten Januarwoche werden auf 176 Influenzafälle gemeldet.

Im Landkreis Görlitz ist ein drastischer Anstieg von Influenzaerkrankungen zu verzeichnen. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamtes am Mittwoch mit. Auch ein weiteres Todesopfer gibt es, eine 73-jährige Frau. Das ist bereits die zweite Person, die an der Grippe gestorben ist. Auch an Schulen häufen sich Erkrankungen bei Kindern und auch Lehrern, ebenso ist in einem Altenheim im Landkreis eine Häufung an Influenzaerkrankungen festgestellt worden.

Die Zahl der Influenzafälle ist in der vierten Januarwoche auf 176, davon 20 im Krankenhaus, gegenüber 75 in der Vorwoche gemeldeten, neun davon im Krankenhaus, gestiegen. Die gemeldeten Zahlen stammen aus 31 Arztpraxen und einem Krankenhaus im Landkreis. (szo)

