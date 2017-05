73-Jährige erfüllt auch Sonderwünsche Hannelore Mentele betreibt seit 27 Jahren den Dorfladen im Boxberger Ortsteil Rauden.

Hannelore Mentele (73) betreibt seit 27 Jahren beständig den kleinen Dorfladen in Rauden. Dort entdeckt der Besucher viele Produkte aus der näheren und weiteren Region. © Andreas Kirschke

Der Thüringer Tomatenketchup ist beliebt. „Nach dem fragen sogar Rennfahrer von der Kartbahn Lohsa. Sie rufen ganz spontan an und bestellen dann gleich einen Kasten“, schildert Hannelore Mentele. Seit 1990 betreibt sie den kleinen Dorfladen am Landhaus in Rauden. In den Regalen erkennt der Kunde viel aus der Region wieder: Lausitzer Sauerkraut, Konfitüre aus Sohland an der Spree, Original Spreewälder Gurken, Riesaer Nudeln, Wurzener Linsen und Reis, Wilthener Gebirgskräuterlikör sowie Bautzener Tafelessig und Senf sind liebevoll einsortiert.

Frische Semmeln und Brot kommen von der Bäckerei „Zur Alten Mühle“ von Jens Wagner aus Milkel und von der Bäckerei Hagen Hain aus Lomske. Hegen Kunden Sonderwünsche, kann Hannelore Mentele Ware wie Wein, Sekt und Pralinen zügig besorgen. Sogar Spielzeug gibt es in ihrem kleinen Dorfladen.

„Was wir zum täglichen Leben brauchen, kaufen wir hier ein“, meinen Regina Sock und Edelgard Noack aus dem Dorf. Im Dorfladen können sie reden. Hier erfahren sie Neuigkeiten. „Es ist gut, dass der Laden so lange besteht. Das ist nicht selbstverständlich. Wir hoffen, dass er lange noch bleibt“, sagt Anneliese Duscha. Freundlichkeit, Humor und Zuvorkommenheit wertschätzt sie bei Hannelore Mentele. Bis aus Uhyst, Mönau und Oppitz kommen die Kunden. Mancher kommt einfach nur auf ein Bier vorbei. Mancher kauft für seine älteren Angehörigen ein. „Hier gibt es sogar Briefmarken, Batterien und Tierfutter“, freut sich Mandy Grellert. Aus Wartha bei Königswartha zog sie 2012 nach Rauden. Jeden Freitag kauft sie bei Hannelore Mentele das Notwendigste ein. Im Laden schätzt sie Frische und Regionalität der Ware. Darauf legt Hannelore Mentele Wert. Der Dorfladen atmet Leben und Alltag, ist der letzte verbliebene Treffpunkt im Ort. In den 1990er Jahren lebten 110 Einwohner in Rauden, heute sind es noch knapp 70.

Hannelore Mentele selbst wollte Friseurin, Kindergärtnerin oder Säuglingsschwester werden. „Das klappte nicht. Die Lehrstellen waren knapp“, erzählt die 73-Jährige. In Löbau lernte sie Lebensmittelfachverkäuferin. Im HO-Geschäft in der Lessingstraße war sie später Verkäuferin im Bereich Molkereiware. Ehemann Michael, gelernter Betriebsschlosser, fuhr viel auf Montage. Als sich abzeichnete, dass er länger in Boxberg bleibt, zog die Familie 1971 von Löbau nach Rauden. „Wir wollten endlich als Familie zusammenleben“, erzählt Hannelore Mentele. „Die Kinder sollten ihren Vater nicht nur am Wochenende sehen.“

In Rauden führte Hannelore Mentele zunächst die Konsum-Gaststätte im Kulturhaus „Zur Friedenstaube“. Gleich nebenan leitete Elfriede Göring seit 1972 den kleinen Konsum-Laden. Dieser schloss in der Wendezeit. Hannelore Mentele übernahm ihn und führt das Geschäft seit 1990 beständig weiter.

Morgens, gegen 7 Uhr, sonnabends sogar 5.15 Uhr, beginnt ihr Arbeitstag. Dann bereitet sie Theke, Regale und Einrichtung vor. Früh bringen die Bäcker frische Semmeln und Brot. „Mein Mann unterstützt mich“, schildert die 73-Jährige. „Regelmäßig holte er in der Woche nach Bedarf die Ware heran. Auf Wunsch liefert Hannelore Mentele ins Haus. Dann zum Beispiel, wenn ein Kunde nicht mehr selbst einkaufen kann. Manchmal besorgt sie auch in der Mittagspause oder abends nach 18 Uhr neue Ware. Je nach Kundenwünschen versucht sie, zügig zu reagieren.

Nur den Sonntag halten sich die Eheleute frei. Dann fahren sie mit dem Auto gerne hinaus in die nähere Umgebung. Manchmal zieht es sie in die frühere Heimat Obercunnersdorf zurück. „Ich organisiere gerne, ich rede gerne mit den Mitmenschen, ich bin einfach gerne für sie da“, sagt Hannelore Mentele. „Solange mein Kopf noch klar ist und mich meine Beine gut tragen, will ich den Dorfladen in Rauden weiter betreiben.“

