73 Deutschlandflieger landen in Dresden

Er gilt als der Motorflug-Wettbewerb Deutschlands, als Muss für viele Motorflieger und ein Highlight für Freunde des Luftsports: der Deutschlandflug. Seit mehr als 100 Jahren zieht die Veranstaltung Publikum und Piloten an. Einstige Teilnehmer wie die Flugpionierin Elly Beinhorn stehen heute in den Geschichtsbüchern. Am 14. Juni geht der Wettbewerb in Lübeck in die nächste Runde. Drei Tage darauf landen die Piloten nach Stationen in Neubrandenburg und Dessau auch in Dresden.

Wer die Strecke am genausten in der vorgegeben Zeit fliegt und dazu mit einer präzisen Ziellandung abschließt, gewinnt. Die Piloten der großen Echo-Klasse, der ausladenden Motorsegler und der wendigen Ultraleichtflugzeuge, sie alle heben gemeinsam ab und sorgen für eindrucksvolle Bilder. Der Deutschlandflug wird alle zwei Jahre von der Bundeskommission Motorflug des Deutschen Aero Clubs organisiert. Auf dem Flughafen landen die Flieger am 17. Juni zwischen 10.30 und 13 Uhr. (SZ)

