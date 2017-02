72-Jährige angefahren

Fußgängerin leicht verletzt

Freital. Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen offenbar eine Fußgängerin übersehen und diese angefahren. Kurz nach 8 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit einem Ford Focus auf der Oberpesterwitzer Straße in Richtung Carl-Thieme-Straße. Als sie anschließend nach links auf die Carl-Thieme-Straße in Richtung Dresden abbog, kam es zum leichten Zusammenstoß mit der Fußgängerin (72), welche die Fahrbahn überquerte. Die 72-Jährige erlitte leichte Verletzungen. Schaden am Auto entstand nicht.