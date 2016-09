71-Jähriger stürzte auf dem Rauenstein Ein 71-jähriger Wanderer stürzte auf dem Rauenstein in der Sächsischen Schweiz und verletzte sich. Der Mann musste mit dem Hubschrauber gerettet werden.

Der 71-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. © Marko Förster

Struppen. Für einen 71-jährigen Wanderer endete sein Geburtstagsausflug in der Klinik. Am Montagnachmittag war der Senior mit seiner Frau auf dem Rauenstein bei Weißig (Struppen) in der Sächsischen Schweiz wandern. Er lief eine Eisentreppe hinunter. Am Ende dieser wollte er eine große Stufe hinabsteigen. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich am Oberschenkel. Seine Frau eilte zur nahe gelegenen Berggaststätte Fels Rauenstein. Von dort wurde die Bergwacht über die Rettungsleitstelle in Dresden alarmiert. Auch ein Rettungswagen der Johanniter sowie ein Rettungshubschrauber aus Bautzen wurden gerufen. Die Besatzung des Rettungswagens war zuerst vor Ort. Sie gingen auf den Rauenstein und leisteten Erste Hilfe und betreuten den Mann. Die Kameraden der Bergwacht entschieden sich, den Verletzten per Hubschrauber vom Rauenstein zu fliegen. Der 71-Jährige wurde an einer Winde des Helikopters nach oben gezogen und vom Felsen geflogen. Danach wurde der Rentner in den Rettungswagen umgeladen und in eine Klinik gebracht. Im Einsatz waren sechs Kameraden der Bergwacht von Bad Schandau und Sebnitz. (mf)

