71-Jährige gesteht Brandstiftung Weil ihr die Unordnung rund um ein Geschäft nicht passte, griff die Seniorin zu rabiaten Mitteln. Jetzt muss sie vor Gericht.

© Uwe Soeder

Ein ungewöhnlicher Fall von Selbstjustiz beschäftigt am Dienstag das Amtsgericht in Bautzen. Eine 71-jährige Frau muss sich wegen Brandstiftung verantworten.

Laut Anklage ärgerte sich die Seniorin über die Unordnung rund um eine Fladenbrotbäckerei in Scheckwitz (Gemeinde Kubschütz). Am Silvestertag 2016 steckte sie deshalb kurzerhand Pappe und leere Mehlsäcke im Anbau der Bäckerei in Brand. Dabei unterschätzte sie offenbar die Folgen ihres Handelns. Denn die Flammen griffen vom Unrat auf den Vorbau eines Dachstuhles über. Gesamtschaden laut Gericht: 4 600 Euro. Die Angeklagte hat die Brandstiftung bereits gestanden.

Überführt wurde sie unter anderem durch eine Überwachungskamera, welche die Tat aufzeichnete. Brandstiftung wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren geahndet. Wenn ein minder schwerer Fall vorliegt, kommen auch sechs Monate Freiheitsstrafe infrage. (szo)

zur Startseite