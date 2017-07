700 000 Euro für die Schule Die Bischofswerdaer Schule zur Lernförderung bekommt Geld – und wird zur Baustelle.

Für 700 000 Euro soll an der Schule zur Lernförderung an der Kamenzer Straße in Bischofswerda gebaut werden. © dpa

Die Schule zur Lernförderung an der Kamenzer Straße in Bischofswerda wird für das nächste halbe Jahr zur Baustelle. Der Landkreis als Schulträger bringt die brandschutztechnischen Vorrichtungen auf den aktuellen Stand, rüstet die Heizung von Öl auf Gas um und installiert ein dezentrales System zur Warmwasserbereitung, wodurch die Legionellengefahr ausgeschlossen werden soll. Die Arbeiten haben jetzt in den Sommerferien begonnen. Bis zum Ende der Winterferien 2018 sollen sie abgeschlossen sein, sagte Frances Lein, Pressesprecherin des Landratsamtes. Insgesamt investiert der Landkreis 700 000 Euro in die Sanierung dieser Schule.

Im Goethe-Gymnasium Bischofswerda, das erst vor wenigen Jahren durch den Landkreis komplett saniert wurde, sind in den Sommerferien keine Bauarbeiten geplant, erklärte die Sprecherin der Kreisverwaltung weiter. Ebenso in den drei Bischofswerdaer Grundschulen und der Oberschule, die sich in Trägerschaft der Stadt befinden. In diesen Schulen sowie in den Kindertagesstätten der Stadt fand bzw. findet in den Sommerferien die turnusmäßige Grundreinigung statt, sagte Rathaus-Sprecher Sascha Hache. (SZ)

