7 000 erleben Kultur in der Arena Die Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle sind gut besucht. Trotzdem schreibt der Kultur- und Sportbetrieb 2015 ein Minus von 10 000 Euro.

Als ein Aushängeschild von Hartha bezeichnete CDU-Stadtrat Albrecht Günther den Kultur- und Sportbetrieb der Stadt. Betriebsleiter Günter Roßberg gab zur Ratssitzung Erläuterungen zum Jahresabschluss 2015. Auch wenn dieser ein Defizit in Höhe von knapp 10 000 Euro aufweist, zieht der Betriebsleiter eine positive Bilanz. Er erklärte den Räten, warum das Minus entstanden ist.

Seit dem Jahr 2014 gehören auch die Bibliothek und die Stadtinformation zum Kultur- und Sportbetrieb. Vom Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen gibt es eine Förderung für die Bibliotheken, die bis zu 25 Prozent der anfallenden Kosten ausmachen. Der Kultur- und Sportbetrieb stellte deshalb einen Förderantrag in Höhe von knapp 30 000 Euro. Bekommen hat er 21 000 Euro. „Der Kulturraum verfügt auch nur über ein bestimmtes Budget. Um das vorhandene Geld gerecht zu verteilen, haben alle Städte und Gemeinden weniger erhalten. Wir können trotzdem über diese Förderung froh sein“, sagte Günter Roßberg. Früher, als die Bibliothek noch zur Kernverwaltung gehörte, habe die Stadt das Finanzloch gestopft. Jetzt wird der Fehlbetrag aus dem sogenannten Gewinnvortrag des Kultur- und Sportbetriebes ausgeglichen. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt hatte im Jahr 2015 ein Haushaltsvolumen in Höhe von fast 800 000 Euro.

„Für die an uns übertragenen Aufgaben, bekommen wir von der Stadt und dem Landratsamt Geld. Einnahmen haben wir hauptsächlich durch den Schulsport in den beiden Turnhallen und auf dem Sportplatz Wiesenstraße. Die Absicherung dieser Sportstätten ist unsere Hauptaufgabe. Die machen etwa ein Viertel der Einnahmen aus“, sagte Günter Roßberg. Immerhin sind die Hallen von Montag bis Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr deshalb blockiert.

Weitere Einnahmen erwirtschaftet der Betrieb durch Nutzungsgebühren von Sportgemeinschaften und Freizeitsportlern, das sind etwa 5 100 Euro, sowie durch Veranstaltungen, für die die HarthArena zur Verfügung gestellt werde. Das sind rund 28 000 Euro im Jahr. „Wir haben einen bunten Mix von verschiedenen Veranstaltungsangeboten, sportlichen Turnieren, Tanzstundenbällen und der Ausrichtung von Feierlichkeiten von Unternehmen gefunden“, so Günter Roßberg. In der Hartharena beginnt ab Oktober wieder die Veranstaltungssaison. „Ab 22. Oktober sind wir fast jedes Wochenende mit sportlichen- und kulturellen Veranstaltungen ausgebucht“, so der Betriebsleiter. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 7 000 Gäste die 13 kulturellen Veranstaltungen in der Hartharena. Die ist weit über die Grenzen des Altkreises hinaus bekannt. Das können die Akteure des Städtebundes bestätigen, die beim Tag der Sachsen waren.

Ein positives Fazit zieht er bei den Einnahmen in der Stadtinformation. Durch den Verkauf von Karten für deutschlandweite Veranstaltungen ist ein Plus von mehr als 2 000 Euro zu verzeichnen. Das Angebot werde immer bekannter und entsprechend mehr genutzt, so Roßberg.

Gespart hat der Kultur- und Sportbetrieb bei den Personalkosten, da neue Mitarbeiter eingestellt wurden. Auch der Energieverbrauch sei durch das entsprechende Management und den milden Winter reduziert worden.

Im vergangenem und diesem Jahr stehen keine großen Investitionen an. Eigentlich sollten die Fassade und der Eingangsbereich der Sporthalle an der Südstraße in Ordnung kommen. Doch das ist nur mit Fördergeld möglich. Das Vorhaben wurde jetzt mit in das sogenannte Investkraftpaket aufgenommen und soll 2017 realisiert werden.

Der Kultur- und Sportbetrieb ist auch für die Planung des Brunnenfestes und des Weihnachtsmarktes in Hartha sowie für die Abrechnung und die formellen Dinge der Dorffeste zuständig.

