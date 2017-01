7 000 Einwohner von Lärm geplagt Der Krach von Bahn und Straße wirkt sich auf die Psyche aus. Die Stadt stellt einen Plan auf, wie es leiser werden kann.

Das Fachkrankenhaus, sechs Kitas, sechs Schulen und drei Pflegeeinrichtungen sind laut Lärmaktionsplan von einem zu hohen Lärmpegel betroffen. © Claudia Hübschmann

Der Coswiger klagt über Herz-Kreislauf-Probleme, er hört schlechter und kann auch im Sommer nur bei geschlossenem Fenster schlafen. Sein Haus steht lediglich etwa 50 Meter entfernt von den Bahngleisen. Anwohner der Dresdner Straße in Sörnewitz fühlen sich vor allem durch die vielen Laster, Autos und Motorräder gestört, die jeden Tag ab 5 Uhr an ihrem Haus vorbeirasen. „Mittlerweile sind wir auch psychisch angegriffen. Um etwas Ruhe zu haben, sind unsere Schallschutzfenster fast nur geschlossen – auch nachts“, beschreiben es die Sörnewitzer. Das sind zwei von zehn Stellungnahmen, die zum Lärmaktionsplan bei der Stadtverwaltung eingegangen sind. Etwa ein Drittel der Einwohner ist lärmgeplagt. Vor allem durch die Bahn. Im Lärmaktionsplan sollen Maßnahmen festgelegt werden, wie sich das ändern könnte.

Sieben Belastungsbereiche entlang der Bahnlinien, der Dresdner Straße und in Brockwitz wurden im Plan ausgemacht. Enthalten sind sechs Kitas, sechs Schulen, das Fachkrankenhaus und drei Pflegeeinrichtungen, an denen die Lärmpegel zu hoch sind. Nur kann die Stadt daran kaum etwas ändern. Die wirkungsvollsten Maßnahmen, um den Coswigern ein ruhigeres Leben zu bescheren, wären zum Beispiel ein Nachtfahrverbot oder ein Tempolimit für Güterzüge, das Gleisschleifen oder leisere Bremsen an den Zügen. Umsetzen müsste dies die Deutsche Bahn. Die Stadt kann nur verhindern, dass in Bahnnähe weiter gebaut wird und Bäume pflanzen. Das geht aber nur, wo genügend Platz ist. Und bis die Sträucher die gewünschte Wirkung erzielen, dauert es viele Jahre.

Auch die vielbefahrenen, lauten Straßen sind Staatsstraßen. Lärmschutzwände oder neuen Asphalt müsste der Freistaat zahlen. „Wo verkehrsorganisatorisch etwas getan werden kann, haben wir bereits gehandelt“, erklärt Bauamtschef Wolfgang Weimann. Der Wunsch eines Anwohners, dass auf der Dresdner Straße nur noch 30 km/h gefahren werden, könne nicht erfüllt werden, weil es sich um eine Straße mit maßgeblicher Verbindungsfunktion handelt. Und Flüsterasphalt mache nur Sinn, wenn hohe Geschwindigkeiten gefahren werden.

Also muss sich jeder selber kümmern. Die Stadt hat derzeit kein Geld, um Hauseigentümer finanziell zu unterstützen, die sich einen eigenen Schallschutz zulegen. Fördermöglichkeiten bietet das Eisenbahnbundesamt. „Auch wenn vieles über die Möglichkeiten der Stadt hinaus geht, sollten die Maßnahmen aufgeschrieben werden“, erklärt Weimann den Sinn des Plans. Und immerhin plant der Freistaat eine Lärmsanierung der S 82 zwischen Coswig und Meißen. Mit dem Bau der neuen S 84 werden manche Straßen entlastet und wird es durch Lärmschutzwände an manchen Ecken, wie zum Beispiel Am Güterbahnhof, ruhiger.

Bei der Lärmsanierung der Bahn sollte Coswig nun in der Priorität steigen. Anfangs lag die Stadt auf Platz 95 von 140. „Da können wir uns ausrechnen, wann wir drangewesen wären“, so Oberbürgermeister Frank Neupold. Nun wurden die Streckenabschnitte Coswig und Weinböhla zusätzlich in die laufende Machbarkeitsstudie Elbtal (MU Elbtal) aufgenommen. Dank der Bürgerinitiative, wie Neupold betont. Erste Ergebnisse der Untersuchung sollen bereits vorliegen. Die Planungen könnten bald beginnen. „Damit sind wir ein ganzes Stück weiter und drücken die Daumen, dass die Maßnahmen in den nächsten Jahren realisiert werden.“

