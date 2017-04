7 000 Besucher sahen Kamelien Die Wahrzeichen Königsbrücks wollen wieder mehr Menschen bewundern. Das zeigt sich nun in der Bilanz der Besucherzahlen.

Die Königsbrücker Kameliendamen Sophia und Caprice freuen sich über die zahlreichen Gäste in der jüngsten Saison. © René Plaul

Die Blütesaison der Königsbrücker Kamelien ist zu Ende gegangen. 7 000 Besucher wollten die Wahrzeichen Königsbrücks im Gewächshaus am Schloss im vergangenen Winter sehen. Das sind deutlich mehr als noch im vergangenen Jahr. Damals zählte der Heimatverein 6 000 Besucher.

Die Kameliengruppe des Vereins pflegt die Pflanzen und öffnet das Schlossgewächshaus jeden Sonntag während der Blütesaison für Besucher. Die Mitglieder führen zudem Gruppen nach Anmeldung durch das Glashaus. „Mehr als 30 Reisegruppen wollten die Kamelien sehen“, sagt der Vorsitzende des Vereins Peter Sonntag. „Viele kamen aus anderen Bundesländern und kombinierten ihren Ausflug nach Königsbrück mit einem Besuch der anderen sächsischen Kamelienstandorte.“ Manche wollten auch noch das Kloster St. Marienstern besuchen oder die Königsbrücker Töpferei Frommhold. Einige Besucher kauften sich zudem Kamelien. 700 Pflanzen gingen über die Ladentheke, der Verein hatte zeitweise Schwierigkeiten, Nachschub zu organisieren.

Die Mitglieder haben in diesem Jahr neue Informationstafeln aufgehangen, die unter anderem Ausflugstipps für den Rest des Jahres in der Region geben. „Die Tafeln sind gut angekommen“, sagt Peter Sonntag. Der Heimatverein hat zum Ende der Saison auch noch eine Broschüre herausgegeben, die die Geschichte der Kamelien beleuchtet. Die Bücher sind in der Königsbrück-Information und im Lottogeschäft Böhme für drei Euro erhältlich. (SZ)

