700 Tafeln Schokolade gestohlen

Kind bei Unfall schwer verletzt Cunewalde. Ein siebenjähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag in Cunewalde bei einem Unfall verletzt worden. Das Kind fuhr mit einem Fahrrad auf dem Hoppebergweg. An der Einmündung zur Hauptstraße stieß das Mädchen mit einem vorfahrtsberechtigten Kleintransporter zusammen. Der 37-jährige Fahrer konnte die Kollision trotz einer Gefahrenbremsung nicht verhindern. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hakenkreuze an Bushaltestelle geschmiert Kreckwitz. In der Nacht zum Donnerstag wurde eine Bushaltestelle bei Kreckwitz mit mehreren Hakenkreuzen besprüht. Die Gemeinde wird die Schmierereien beseitigen. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt.

Frauen belästigt Bautzen. Einem 29-Jährigen wird vorgeworfen, am Donnerstagabend drei Frauen in einem Einkaufsmarkt am Gesundbrunnenring in Bautzen unsittlich berührt zu haben. Eine Streife griff den Tunesier kurz nach den Taten auf.

Rentner vertreibt Einbrecher Ottendorf-Okrilla. Ein aufmerksamer Rentner hat am Donnerstagvormittag in Ottendorf-Okrilla einen Einbruch vereitelt. Der 78-Jährige sah gegen 9 Uhr einen Mann, der sich auf der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Herrmann-Lehmann-Straße an der Terrassentür zu schaffen machte. Ohne zu zögern, ging der Senior auf den Fremden zu. Der rannte in Richtung Turnhalle davon. Wie sich später herausstellte, hatte der Unbekannte gerade versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Der Einbrecher wurde beschrieben als Mann südländischen Typs, ca. 1,90 Meter groß und schlank. Er soll dunkle Kleidung mit weißen Sportschuhen getragen haben. Möglicherweise ist er mit einem dunklen Pkw mit Wiesbadener Kennzeichen geflüchtet. Zeugenhinweise: 03578 3520

Softair-Waffe löst Polizeieinsatz aus Bautzen. Das Hantieren mit einer Softair-Waffe hat am Donnerstagnachmittag in Bautzen zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Zeuge beobachtete in einer Parkanlage an der Wallstraße drei junge Männer, die eine Waffe dabei hatten. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten bei einem 18-Jährigen eine Softair-Waffe sicher. Nun wird gegen den jungen Mann wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Das Führen von Softair-Waffen in der Öffentlichkeit ist verboten.

Laster umgeleitet Ottendorf-Okrilla. In der Nacht zu Freitag hat eine Streife des Autobahnpolizeireviers am Parkplatz Am Eichelberg bei Ottendorf-Okrilla mehrere Lkw-Fahrer geweckt. Sie hatten ihre Fahrzeuge so abgestellt, dass die Zufahrt zum Parkplatz nicht mehr möglich war. Die Beamten schickten die Kraftfahrer in ein nahe gelegenes Gewerbegebiet. In der Nacht hat ein Polizeihubschrauber die Strecke von Dresden nach Görlitz abgeflogen und dabei Video- sowie Fotoaufnahmen von der Belegung der Parkplätze gemacht. Die Auswertung der Aufnahmen steht noch aus.

Bauaufzug gestohlen Bautzen. Am späten Mittwochabend haben vier Unbekannte in Bautzen einen Bauaufzug gestohlen. Der Lastentransporter der Marke Geda Maxi 120 S war an der Kesselstraße fest mit einem Baugerüst verbunden gewesen. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Transporter mit geöffneter Heckklappe und dem Aufzug auf der Ladefläche gegen 22:30 Uhr davonfuhr. Eine Streife des örtlichen Reviers suchte im Stadtgebiet vergeblich nach den Dieben.

Gefängnisaufenthalt gerade noch abgewendet Radeberg. Zwei zu Geldstrafen verurteilte Straftäter haben am Donnerstagnachmittag in Radeberg einen drohenden Gefängnisaufenthalt gerade noch abgewendet. Beamte des Polizeireviers Kamenz wollten die Vollstreckungshaftbefehle gegen die 32 und 46 Jahre alten Männer durchsetzen. Beide bezahlten nun allerdings ihre Außenstände.