700 Kilometer in sechs Tagen Radler aus Riesa und Frankreich starten am Sonntag auf große Tour – mit einer Mission.

Bereit zur Abfahrt: Sebastian Voigt gehört zur deutsch-französischen Gruppe, die Sonntag auf große Städtepartnerschafts-Radtour startet. Dabei kommen sie auch an der Skulptur Elbquelle vorbei – und an der Übersicht über Riesas Partnerstädte.



Sebastian Voigt hat sein Rennrad überprüft, die Sachen gepackt, die Karten verstaut. Sonntag startet der 34-Jährige vom Rathausplatz aus auf große Tour. Der Ingenieur ist dabei nicht allein – acht weitere Riesaer fahren mit ihm. Und sieben Franzosen aus Villerupt – einer Gemeinde in Lothringen, die seit mehr als einem halben Jahrhundert Riesas Partnerstadt ist.

Die Tour führt aber nicht nach Frankreich. Diese Route haben die Freizeitsportler längst hinter sich – wenn auch in umgekehrte Richtung: Die erste vom Städtepartnerschaftsverein „Riesa und die Welt“ organisierte deutsch-französische Radtour führte von Villerupt nach Riesa, erinnert sich Vereinschefin Susanne Voigt, die trotz Namensgleichheit nicht mit dem Ingenieur Voigt verwandt ist.

2004 fuhr die gebürtige Sachsen-Anhaltinerin noch selbst bei der Radtour der Partnerstädte mit. „Damals haben wir die Route ins Blaue hinein mit Karten auf dem Wohnzimmer-Fußboden geplant“, sagt Susanne Voigt. Heute radelt sie die einwöchige Tour aus familiären Gründen nicht mehr mit – ist aber bei der Vorbereitung engagiert. Und die hat es in sich. Da gilt es nicht nur die Tagesetappen herauszusuchen, die für ambitionierte Freizeitsportler zu bewältigen sind – täglich zwischen 100 und 130 Kilometer. Da sind Quartiere, Verpflegung, Trikots, ein Begleitbus zu organisieren. Deshalb finden die Touren, an denen neben Riesa und Villerupt auch Villerupts italienische Partnerstadt Aulla beteiligt ist, auch nur alle zwei Jahre statt. Die Organisation geht reihum.

Und wie findet man eine Route, wenn die Strecke von Frankreich nach Riesa schon abgeradelt ist? „So schön wie möglich soll sie sein“, sagt die Vereinschefin. Und natürlich in Riesa starten und enden. „Alles andere wäre unredlich.“ Zuletzt ging die internationale Tour deshalb von Riesa aus Richtung Spreewald. Dieses Mal sollte unbedingt der Harz mit rein – die Teilnehmer wollen Höhenmeter absolvieren. Und davon gibt es jetzt nicht zu knapp: Etappe 4 führt planmäßig auf den Brocken, dann gilt es, an einem Tag knapp 2 000 Höhenmeter zu überwinden. Und auch die Etappe 5 durchs Kyffhäusergebirge bietet noch mal mehr als 1 000 Höhenmeter.

An Sehenswürdigkeiten sollte es auf der Route nicht fehlen – an der Strecke liegen etwa Wittenberg, Wörlitz, Wernigerode, das Saale-Unstrut-Tal und die Leipziger Seen. Ein Begleitfahrzeug nimmt das Gepäck mit und könnte im Fall der Fälle auch ein kaputtes Rad oder einen kaputten Radler einladen. Zur Wettfahrt soll die Tour keinesfalls ausarten. „Es wird genug Gelegenheit zum gemeinsamen Einkehren und für Unterhaltungen geben“, sagt Susanne Voigt. Schließlich ist der Zweck der Tour, die Städtepartnerschaft mit Leben zu erfüllen und nach außen sichtbar zu machen.

Das scheint schon seit 2004 gut zu gelingen. „Wir hatten keine Probleme, genug Teilnehmer zu finden“, sagt Susanne Voigt. „Wer einmal dabei war, will in aller Regel noch mal mit.“

Die SZ wird von der Tour des Städtepartnerschaftsvereins in der nächsten Woche täglich berichten.

