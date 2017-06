70 Stunden für ein Pinselbild Sebastian Bieler und Theresa Werheid bemalten für die Agrargenossenschaft Bauda die Planenwand einer Lagerhalle.

Von Kuh bis Traktor alles drauf: Der Künstler Sebastian Bieler hat für die Baudaer Agrargenossenschaft ein riesiges Wandbild auf die Plane der Leichtbauhalle gemalt. © Klaus-Dieter Brühl

Am Anfang waren es nur Fotos. Bilder von Kühen, Futtersilos und Landwirtschaftsfahrzeugen. Doch dann wurde mehr daraus – eine richtige bäuerliche Silhouette. Gemalt haben sie Künstler Sebastian Bieler und seine Mitarbeiterin Theresa Werheid im Auftrag der Agrargenossenschaft Bauda. „Mehr als 70 Stunden haben wir seit Mitte Mai dafür gebraucht“, sagt Sebastian Bieler. Auch wenn es so aussieht, ist hier nichts gesprühtes Graffiti, sondern alles mit Pinsel und Reinacrylat auf eine Planenwand gemalt. Hinter dieser Wand stehen Fahrzeuge. Die vorherige Massivhalle wurde vom Tornado 2010 zerstört und ist damals mit dieser Planenverkleidung wiedererstanden.

Vorstandsmitglied Ricarda Schumann erläutert, wie es zu dem Auftrag vor dem bevorstehenden Verpächterfest am Wochenende kam: „Wir wollten auf die kahle Fläche etwas machen, vielleicht unser Logo, und da bin ich auf Sebastian gekommen.“ Beide stammen aus Ebersbach und kennen sich seit der Schulzeit. Ricarda Schumann findet Bielers Kunst gut. Die Vorgabe war nun einzig und allein, die Produktion der Agrargenossenschaft darzustellen, und zwar alles originalgetreu: Mutterkuhhaltung und Schweinemast, Dienstleistungen und Getreidesilos.

Gewitter, Sturm und Hitze

Doch das war gar nicht so ganz einfach. Künstler Bieler fotografierte die Vorlagen zwar im Betrieb und schlug vor, sie plastisch lediglich mit vier Farben umzusetzen. Doch statt einem Mastschwein waren ein paar niedliche Ferkel auf dem ersten Entwurf. „Lernen musste ich auch, dass ein Fleischrind anders aussieht als eine Milchkuh“, sagt Sebastian Bieler. „Und dass der Mais hier nur zwei Kolben hat, statt drei.“

Das Unternehmen hat 20 Mitarbeiter für Feldbau, Tierhaltung, Verwaltung. Betreut werden 1350 Hektar Nutzfläche, fast 2000 Schweine und 200 Mutterkühe mit Nachzucht. Die Ställe befinden sich in Bauda und Nasseböhla. Gegründet wurde die Genossenschaft im Dezember vor 25 Jahren. Die Agrargenossenschaft Bauda ist Vorreiter im Sojabohnenanbau. Von den rund 250 Hektar im Kreis Meißen haben die Baudaer derzeit 17 Hektar angepflanzt. Die Pflanzen brauchen viel Sonne und feuchte Böden. Der Betrieb fährt auch Winterdienst. Er ist Mitglied in der Gebietsgemeinschaft Elbe-Röder-Dreieck.

Mit einem Polylux zeichneten Bieler und Werheid die Umrisse des etwa 15 Meter langen und vier Meter hohen Motivs auf die Plane. Teilweise standen sie dabei auf der Hebebühne eines Radladers. Gemalt wurde unter teilweise schwierigen Wetterbedingungen. „Das ging eigentlich nur vormittags, denn dann prallte die Sonne drauf“, so Bieler. Gewitter und Sturm beeinträchtigten das Arbeiten an dieser Wetterseite der Halle. Doch am gestrigen Donnerstag war`s geschafft. „Es ist ein schönes Motiv und schon von Weitem zu sehen“, freut sich Ricarda Schumann. Da werden die Gäste am Wochenende staunen.

Bis zu 200 Gäste werden zum Verpächterfest erwartet. Ein Großteil der Flächen gehört privaten Besitzern. Auch Geschäftspartner werden kommen, und Angehörige der Mitarbeiter. Aller zwei Jahre lädt die Agrargenossenschaft dazu ein. Nach dem Kaffeetrinken gibt es eine Busrundfahrt zu den Standorten und entlang der Schläge. Ricarda Schumann kann dann beruhigt erklären, dass die Folgen des Stallbrands in Nasseböhla überwunden sind, kein Tier umbekommen ist und die Versicherung bezahlt hat. Ein Großteil der Mastschweine ist vertraglich bei einem Großschlachter gebunden, ein kleiner Teil geht an die Direktvermarktung Heppner in Wildenhain.

Bild wird nicht rasch ausbleichen

„Die Schweinepreise sind derzeit zufriedenstellend“, unterstreicht die Vorstandsfrau. Für die Rinder gibt es ebenfalls feste Abnehmer. Auch ist zu berichten, dass Ende Juni die Gersten-Ernte beginnen wird. Der Mais geht größtenteils an die Biogasanlage DAN-Power Lichtensee. Das Getreide kommt in große Lagertürme und wird zum Beispiel an die Dresdner Mühle geliefert. All das ist nun im Bild zu sehen. „Abkratzen geht nicht mehr“, witzelt der Künstler. Länger hat er damit experimentiert, welche Farbe am besten auf der Plane haftet. Dass die Sonne das Bild schnell ausbleichen könnte, darin sieht der Großenhainer keine Gefahr. Das größte Problem aber sei der Vogelkot. „Der haftet richtig gut.“

