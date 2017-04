70 Lehrlinge seit der Wende Elektro-Köhler hat 1990 als Vater-Sohn-Betrieb in der Garage angefangen – und inzwischen etwa 90 Mitarbeiter.

Das Team um das Geschäftsführer-Duo und Brüderpaar Jürgen (Foto) und Falk Köhler war dabei unter anderem für die Elektroinstallationen beim Aufbau der Dresdner Frauenkirche zuständig und ist derzeit nominiert für den von der Sächsischen Zeitung ins Leben gerufenen Preis „Sachsens Unternehmer des Jahres 2017“. © Sebastian Schultz

Die Köhler GmbH aus Bobersen wurde jetzt mit dem Ausbildungszertifikat der Bundesagentur für Arbeit geehrt und damit für ihr Engagement in der Nachwuchsarbeit ausgezeichnet. Ausbildung hat nicht nur einen hohen Stellenwert in dem Unternehmen, es trägt auch beispielhaft dazu bei, dass junge Menschen in der Region einen attraktiven Ausbildungs- und im Anschluss einen Arbeitsplatz finden, begründete der Geschäftsführer der Riesaer Arbeitsagentur Thomas Stamm die Wahl. Ausschlaggebend sei vor allem gewesen, dass der Familienbetrieb seit seiner Gründung kontinuierlich ausbilde.

Die Agentur ehrt mit dem Zertifikat jährlich ein bis drei Unternehmen im Landkreis Meißen. Neben der Köhler GmbH wurde in diesem Jahr bereits die Industrie Partner GmbH Coswig, ein mittelständisches Unternehmen für Sondermaschinen- und Anlagenbau, ausgezeichnet.

Beide Unternehmen wurden 1990 gegründet – die Köhler GmbH als Zwei-Mannbetrieb für Elektrotechnik, in dem Vater und Sohn ihre Kunden zunächst von der heimischen Garage aus betreuten. Mittlerweile ist daraus ein mittelständisches Unternehmen mit 90 Mitarbeitern geworden, die in Deutschland und ganz Europa Dienstleistungen im Bereich Elektrotechnik, Rohrleitungsbau, Industriedienstleitungen, Sanitär- und Heizungsbau anbieten.

Das Team um das Geschäftsführer-Duo und Brüderpaar Jürgen und Falk Köhler war dabei unter anderem für die Elektroinstallationen beim Aufbau der Dresdner Frauenkirche zuständig und ist derzeit nominiert für den von der Sächsischen Zeitung ins Leben gerufenen Preis „Sachsens Unternehmer des Jahres 2017“. Auch der Nachwuchs sorgte bereits für Auszeichnungen, so stellte die Köhler GmbH 2016 den besten Azubi Sachsens im Bereich Elektroniker für Automatisierungstechnik.

Seit 2006 bildet das Unternehmen in dieser Richtung aus, bereits seit 1991 im Bereich Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Mehr als 70 Azubis schlossen seitdem ihre Ausbildung in Bobersen ab, vorrangig bilde die Firma für den eigenen Bedarf aus. Aktuell betreut das Unternehmen vier Auszubildende, im August sollen drei weitere dazukommen, erklärte Geschäftsführer Falk Köhler. Damit sei man ganz zufrieden, nachdem man in den vergangenen Jahren aufgrund von mangelnden Bewerbungen jeweils nur einen neuen Azubi ausbilden konnte. Diese Erfahrungen kann auch die Sprecherin der Arbeitsagentur bestätigen: „Es gibt einen hohen Bedarf an Elektronikern. In diesem Bereich werden Auszubildende wie auch Arbeitnehmer händeringend gesucht.“

zur Startseite