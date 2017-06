70-Jährige leugnet Brandstiftungen und bleibt in Haft Die Staatsanwaltschaft will Ende Juli Anklage erheben – oder auch nicht. Das psychiatrische Gutachten steht noch aus.

Am 1. März waren zum letzten Mal Kellerverschläge im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 angezündet worden. Eine 85 Jahre alte Frau schaffte es durch das verqualmte Treppenhaus nicht mehr nach draußen. © Archiv/Jens Hoyer

Seit dem 11. Mai sitzt eine Döbelnerin in Chemnitz in Untersuchungshaft. Der mittlerweile 70 Jahre alte Frau wird zur Last gelegt, für die Brände verantwortlich zu sein, die im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 seit Beginn vorigen Jahres gelegt wurden (DA berichtete mehrfach). Meist brannten Kellerboxen, einmal auch nur Fußabtreter. Bei dem letzten Brand der Serie am 1. März war eine 85 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie starb später an den Komplikationen einer Rauchgasvergiftung.

Unklar bleibt bisher das Motiv für die Taten. Die Tatverdächtige, die selbst im Haus wohnte, ist nur teilweise geständig, wie Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, sagte. Die Brandstiftungen selbst habe die Frau nicht eingeräumt. „Sie hat lediglich zugegeben, ein Bekennerschreiben zur Tat am 15. Oktober vorigen Jahres geschrieben zu haben. Sie habe damit ihre Nachbarn ärgern wollen“, so die Pressesprecherin. Mindestens zweimal waren Bekennerschreiben oder Drohungen gegen den Vermieter Pro Leipzig aufgetaucht – unter anderem auch im März dieses Jahres. „Ihr kommt wieder dran Leipzig das Volk muss weg“, war darin in sehr fehlerhaftem Deutsch geschrieben.

Offenbar reichen auch ohne umfassendes Geständnis die Beweise aus, um die Tatverdächtige weiter in Haft zu behalten. Damit soll auch der Wiederholungsgefahr vorgebeugt werden. Vonseiten der Tatverdächtigen und ihres Rechtsbeistands liege auch kein Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls oder eine Haftbeschwerde vor, so Burghart.

Die Staatsanwaltschaft hat ein psychiatrisches Gutachten zur Tatverdächtigen in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis aber noch nicht vorliegt, so die Oberstaatsanwältin. „Ziel ist, das Verfahren bis Ende Juli abzuschließen.“ Stellt sich heraus, dass die Angeklagte vermindert schuldfähig ist, wird die Anklage erhoben. Wenn sie nicht schuldfähig ist, würde die Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Sicherungsverfahren einleiten, das voraussichtlich mit einer Einweisung in die geschlossene Psychiatrie enden würde. Im Falle einer Verurteilung wegen Brandstiftung mit Todesfolge droht der Frau eine Haftstrafe ab zehn Jahre bis lebenslänglich.

Seit dem Brand am 1. März hatte es keine Vorfälle mehr im Haus gegeben. „Seitdem ist Ruhe“, sagte Tobias Bärwald, Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft Pro Leipzig. Auch die Stimmung unter den Bewohnern sei besser. Nur eine Mieterin sei aus dem Haus ausgezogen – in eine andere Wohnung von Pro Leipzig, so Bärwald. Die Sanierung der Schäden, die durch den letzten Brand entstanden waren, stünden kurz vor dem Abschluss.

