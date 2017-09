7 Gründe, warum die AfD so stark ist Nirgends hat die AfD so viel Zustimmung wie in Sachsen. Das liegt nicht nur an der Asylpolitik – eine Analyse.

Anhänger der AfD protestieren während einer Wahlkampfveranstaltung der CDU in Torgau. © Archivbild: dpa

In den fünf ostdeutschen Bundesländern war die AfD extrem erfolgreich, in Sachsen wurde sie mit 27 Prozent sogar stärkste Kraft vor der CDU. Besonders auffällig: Jeder vierte ostdeutsche Mann hat nach Angaben des Instituts Infratest Dimap AfD gewählt. Und: Anhänger hat die Partei in allen Altersgruppen, am stärksten ist sie unter den Deutschen zwischen 35 und 44 Jahren, am schlechtesten schnitt sie bei Senioren ab. Mehr als jeder fünfte Arbeitslose stimmte für die AfD, ebenso mehr als jeder fünfte Arbeiter. Hauptklientel der AfD bleiben aber Angestellte, Beamte und kleinere Selbstständige. Was zieht sie zur AfD?

These 1: Protest ist den Wählern wichtiger als Programm

Die AfD ist eine Protestpartei, ihre Ideologie oder ihr Wahlprogramm spielt für den Wahlerfolg nur eine untergeordnete Rolle. Nach Infratest machte nur ein Drittel der AfD-Wähler sein Kreuz aus Überzeugung bei der Partei. 60 Prozent wählten aus Protest AfD. Das heißt, mehr als die Hälfte der Wähler entschied sich für die Partei, weil sie von den anderen enttäuscht sind – nicht weil die Positionen wirklich überzeugen. 85 Prozent der AfD-Wähler sind auch davon überzeugt, dass die AfD die einzige Partei ist, mit der sie ihren Protest ausdrücken können.

These 2: Parteiinterner Streit ist den AfD-Wählern egal

AfD-Chefin Frauke Petry verbucht das beste Direktwahlergebnis in ganz Sachsen. Kein Kandidat erreichte einen prozentual höheren Erststimmenanteil als sie. Und das in einem Wahlkreis, der für die AfD besonders war. Ein Teil der Basis wollte Petry als Direktkandidatin absetzen. Sie kritisierten die Bestrebungen Petrys, den Parteirechten Jens Maier auszuschließen. Petry selbst hatte sich zudem mehrfach gegen eine Zusammenarbeit mit Pegida ausgesprochen. Wenn auf einem Sonderparteitag eine Parteivorsitzende als Bundestagskandidatin abgewählt werden soll, kostet das andere Parteien Stimmen – auch wenn das Vorhaben scheitert. Bei der AfD ist das nicht der Fall. Ihre Anhänger wollen Unmut und Ablehnung gegenüber den etablierten Parteien bekunden. Der interne Richtungsstreit hält sie davon nicht ab. Dass Petry der neuen Bundestagsfraktion nicht angehören will, steht auf einem anderen Blatt.

These 3: Die AfD ist da, wo andere nicht (mehr) sind.

Kurz vor der Wahl trat Petry im Klipphausener Ortsteil Groitzsch (Kreis Meißen) auf. Wer sich die Zufahrtsstraßen entlangschlängelte, sah fast ausnahmslos AfD-Plakate. Das zeigt: Die AfD ist präsent im ländlichen Raum. Dabei geht es nicht nur um die pure Anzahl von Plakaten. Die Menschen dort erhalten das Gefühl, dass sich die Partei wie auch immer kümmert. Die Rolle ländlicher Regionen für den Ausgang von Wahlen in Sachsen ist seit jeher groß. Bislang hat davon vor allem die CDU profitiert, die flächendeckend gut organisiert ist. Die Deutschalternativen haben aufgeholt. Diese AfD-Taktik hat funktioniert.

These 4: Angst vor Veränderung bringt Stimmen

Die AfD ist vor allem eine Partei derer, die Veränderungen fürchten. Mag es das Binnen-I sein oder die Furcht vor der wissenschaftlichen These, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt: die AfD hat solche Ängste gekonnt aufgegriffen. Dabei geht es nicht nur um die Angst vor Fremdem und Fremden. 95 Prozent der Wähler haben nach den Daten von Infratest Sorge, dass die deutsche Kultur und Sprache in den Hintergrund geraten. 70 Prozent äußerten die Angst, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet. Die Partei hat auch die Frage thematisiert, was geschieht, falls Geldströme komplett bargeldlos abgewickelt werden. Kurzum: Sie will eine einfachere Welt, in der alles so ist, wie es früher gewesen sein könnte. Viele Wähler wollen das auch.

These 5: AfD-Wähler fühlen sich abgehängt und nicht wahrgenommen

Zugespitzt lässt sich die Frage, die AfD-Wähler beschäftigt, so formulieren: „Warum die und nicht wir?“ In Ostdeutschland traf die Flüchtlingsdebatte diesen Nerv und gab der AfD den entscheidenden Auftrieb. Nach Angaben von Infratest sind sogar 98 Prozent der AfD-Wähler unzufrieden mit der Flüchtlings- und Asylpolitik von Angela Merkel. 89 Prozent gaben an, dass die CDU die Sorgen der Bürger nicht mehr ernst nehme. Die Folge: „Die in Berlin“ hören nicht auf „das Volk“.

These 6: Innere Sicherheit ist ein Kernthema der AfD-Wählerschaft

In einer Welt, die immer komplexer und globaler wird, wünschen sich AfD-Wähler einfache Antworten. Der Wahlkampf sei von Furcht geprägt gewesen, so ein Ergebnis der Analyse von Infratest: Fast zwei Drittel sorgen sich, dass die Kriminalität massiv zunehmen wird, etwa jeder Zweite glaubt, dass der Einfluss des Islam in Deutschland zu stark wird. Mehr als ein Drittel der AfD-Wähler finden, dass zu „viele Fremde“ nach Deutschland kommen. Als Schutz vor Terrorismus in Deutschland will die AfD „Ausweisung, Abschiebung und Ausbürgerung“.

These 7: Die Konservativen wenden sich von Merkels CDU ab

Der Protest gegen die Union und die Wut auf Kanzlerin Angela Merkel bringen der AfD Stimmen. Mehr als eine Million frühere CDU-Wähler setzten ihr Kreuz bei den Rechtspopulisten, von der SPD und der Linken kamen jeweils etwa 500 000 Stimmen. Nicht nur in der Flüchtlingspolitik hat die Union ihre Wähler enttäuscht. Viele Konservative finden sich in der Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr wieder. Die Aussetzung der Wehrpflicht, die Energiewende, der Kompromiss bei der doppelten Staatsbürgerschaft, die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns, zuletzt die „Ehe für alle“ – Merkel hat in ihrer zwölfjährigen Regierungszeit mehrere konservative Kernthemen aufgegeben. Die Wähler flüchten in den vermeintlichen Hort von „Recht und Ordnung“, Heimat und deutscher Kultur.

