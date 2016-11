68 Raser vor Schulen geblitzt Die Aktion „Blitz für Kids“ fand an 27 Orten im Kreis statt. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Mit einem vorwiegend positiven Fazit endete vergangene Woche die Aktion Blitz für Kids. 80 Polizisten haben innerhalb von zwei Wochen an 27 Orten in den Kreisen Bautzen und Görlitz den Verkehr kontrolliert. Dabei wurden 68 Fahrer erwischt, die sich nicht an das zulässige Tempo gehalten haben. Die höchste Überschreitung betrug 23 Stundenkilometer. „Die meisten Fahrer hingegen fuhren vor Grundschulen vor- und umsichtig“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Bereits in der ersten Woche, als die Beamten gemeinsam mit Kindern kontrollierten, waren nur wenige Verstöße festzustellen. Die Kinder verteilten 45 Gelbe Karten.

Von Januar bis August dieses Jahres ereigneten sich 21 Schulwegunfälle. Dabei blieben nur zwei ohne Personenschaden. In drei Fällen saßen die Schüler in einem Auto oder Bus, neunmal waren sie die Verursacher der Unfälle. Seit Beginn des Schuljahres im August ereigneten sich vier Unfälle mit Kindern, die zwischen Schule und Wohnung unterwegs waren. (SZ)

