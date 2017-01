68-jähriger Radfahrer stirbt

Diebe auf Elektro- Werkzeug spezialisiert

Weinböhla/Niederau. Einbrecher sind Ende vergangener Woche in Weinböhla und dem benachbarten Niederau unterwegs gewesen. Auf der Schindlerstraße in Weinböhla schlugen sie an einem Ford Transit die Heckscheibe ein. Anschließend stahlen sie eine Stich-, eine Handkreis- und eine Kettensäge sowie eine Kiste mit diversen Werkzeugen aus dem Fahrzeug. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach Angaben der Polizeidirektion Oberes Elbtal auf etwa 2 000 Euro. Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden Staubsaugerzubehör sowie eine Schleifmaschine im Wert von circa 400 Euro aus einem VW-Transporter auf der Kirchstraße in Niederau gestohlen. Hier hatten die Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. In beiden Fällen handelte es sich bei den gestohlenen Elektrowerkzeugen um Artikel von der Marke „Festool“.