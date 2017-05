67-jähriger Radler angefahren

Zwei Unfälle wegen Missachtung der Vorfahrt Neustadt Auf der Dresdner Straße in Neustadt wollte am Mittwochnachmittag eine 39-Jährige mit ihrem Chevrolet in einer Grundstückseinfahrt wenden. Dabei stieß sie mit einem auf der Dresdner Straße fahrenden Peugeot (Fahrer 87) zusammen. Am späteren Nachmittag dann ein ähnliches Szenario auf der Ernst-Abbe-Straße in Langburkersdorf: Die Fahrerin (39) eines Opel Zafira fuhr aus einem Grundstück nach links und übersah dabei einen Opel Corsa (Fahrerin 33). Laut Polizei entstanden bei dem Zusammenstoß etwa 3500 Euro Schaden. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand.

Einbrecher steigen in Agrarproduktion ein Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Bei einem Einbruch in die Agrargenossenschaft in Dobra haben Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro angerichtet. Die Täter hebelten in der Nacht zu Mittwoch ein Fenster auf und drangen so in den Betrieb an der Alten Straße ein. Laut Informationen der Polizei brachen sie im Inneren mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Ersten Ermittlungen zufolge wurde dabei jedoch nichts gestohlen.