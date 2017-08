67-Jährige bei Autounfall verletzt An einer Kreuzung wollte ein älterer Herr mit seinem Auto geradeaus fahren und stieß gegen den Mercedes der Seniorin. Die Dame musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Seniorin ist am Montag bei einem Autounfall in Coswig verletzt worden. Laut Polizei war die 67-Jährige gegen 10.50 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Hohensteinstraße unterwegs. An der Salzstraße wollte ein 74-Jähriger mit seinem Renault die Kreuzung geradeaus in Richtung Neucoswiger Straße überqueren. Dabei stieß er mit dem Wagen der Frau zusammen. Durch die Kollision wurde der Mercedes gegen einen Mazda geschleudert.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter BMW erfasst Mopedfahrerin Großenhain. Eine 16-jährige Mopedfahrerin war am Montag auf der Dresdner Straße stadteinwärts unterwegs und wollte die Beethovenallee bei Lichtzeichen Grün überqueren. Plötzlich fuhr ein BMW von der Beethovenallee in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wobei die 16-Jährige stürzte. Sie blieb unverletzt. Bus stößt mit Radfahrer zusammen Meißen. Ein Fahrradfahrer ist am Montagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Omnibus leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 60-jährige Busfahrer auf der Großenhainer Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung Meißner Busbahnhof abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der 18-Jährige kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Die 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den drei Auto entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro. (SZ)

zur Startseite