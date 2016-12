6 500 Kunden ohne Strom In Oschatz und näherer Umgebung kam es am Donnerstagabend zu einem Stromausfall.

Am Donnerstag gegen 19:40 Uhr kam es zu einem Stromausfall in Nord- und Mittelsachsen. Wie eine Mitarbeiterin der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz Strom) mitteilt, waren insgesamt in der Spitze rund 6 500 Kunden unversorgt. Betroffen waren unter anderem Oschatz, Mügeln, Schweta sowie Clanzschwitz und Binnewitz.

Durch Umschalten auf andere Leitungen konnte der Großteil der Kunden innerhalb einer Stunde wieder versorgt werden. Die letzten Kunden in Thalheim hatten gegen 23:15 Uhr wieder Strom.

Die Ursache waren zwei Kabelfehler, einer im Bereich Nordstraße/Merkwitzer Straße in Oschatz, der heute bereits repariert wurde. Ein weiterer Fehler im Bereich Buchenweg in Thalheim wird derzeit noch überprüft und anschließend repariert. Das wird allerdings voraussichtlich bis Sonnabend andauern. Die Kunden merken davon nichts.

Bereits am 28. Dezember war es gegen 23:50 Uhr zu einem Stromausfall in der gleichen Region (vorrangig in Mügeln, Hof, Niedergoseln und Schweta) gekommen. Es waren rund 2 900 Kunden betroffen, die gegen 2.41 Uhr in der Nacht wieder Strom hatten. Die Prüfung des Kabels hatte keinen Fehler ergeben. (szo)

Im Falle eines Stromausfalls steht die Entstörungsnummer der Mitnetz Strom rund um die Uhr zur Verfügung. Kunden erreichen diese unter der Rufnummer 0800 2305070. Der Anruf ist kostenfrei.

