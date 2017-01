650 Besucher bei Anlegermesse Die Veranstaltung im Zentraler war eine Premiere. Doch der Schnee hielt einige Gäste fern.

Die Sparkasse Meißen spricht von einem Erfolg. Rund 650 Interessierte haben nach Angaben des Unternehmens am Sonnabend die hauseigene Anlegermesse im Zentralgasthof Weinböhla besucht. Bis zum Freitagmittag hatten sich ursprünglich über 1 000 Kunden zu den Workshops angemeldet. „Das Winterwetter am Morgen hat dann aber doch einige abgehalten“, vermutet Marketingmitarbeiter Steffen Richter. Trotzdem seien alle Workshops voll besetzt gewesen. Dabei fand das Thema Anlagezinsen die größte Resonanz.

Es war das erste Mal, dass die Sparkasse Meißen eine Anlegermesse dieser Dimension mit zahlreichen und renommierten Partnern organisierte. Die zwei Wertpapiermessen, die bereits vor etlichen Jahren angeboten wurden, hatten in deutlich kleinerem Rahmen stattgefunden. Die Entscheidung, nun die große Form zu wählen, resultierte laut Pressesprecher Ralf Krumbiegel aus der Kunden-Nachfrage: „Wir haben in Beratungsgesprächen ein intensives Interesse an Fragen rund ums Geldanlegen verspürt. Viele suchen Orientierung in dem starken Informationsfluss.“

Der Besuch der Messe stand Kunden aller Banken offen und war kostenfrei. Die Masse der Gäste reiste aus dem Landkreis Meißen an, so Steffen Richter. Ihm zufolge bildete die Altersgruppe der über 45-Jährigen den Hauptanteil. Aber auch viele junge Familien mit Kindern seien gekommen.

