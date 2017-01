65 Liter Lebenssaft für fremde Menschen Eberhard Max spendet seit 1971 Blut. Auch mit 71 Jahren kommt er regelmäßig zu den Terminen der DRK-Ortsgruppe.

Eberhard Max aus Wallroda hat schon 131 Blutspenden abgegeben. Und er wird weiterhin zu den Terminen in Arnsdorf gehen. © Thorsten Eckert

Das alte Jahr war nur noch wenige Stunden alt. Während sich viele um die Einkäufe für Silvester kümmerten und die große Party vorbereiteten, war Eberhard Max beim Blut spenden. Vollbrachte sozusagen noch eine gute Tat im Jahr 2016. Einen halben Liter seines roten Lebenssaftes stellte er an diesem Tag zur Verfügung. Für einen ihm völlig unbekannten Menschen. Und das nicht zum ersten Mal. Denn seine Spende am 30. Dezember war die 131. des Rentners aus der Arnsdorfer Ortschaft Wallroda. Insgesamt hat er also seit seiner ersten Spende im Jahr 1971 schon 65,5 Liter seines Blutes abgegeben.

Für den Arnsdorfer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ist Eberhard Max ein wahrer Segen. Denn er gehört zu den wenigen, die regelmäßig an den Spendenterminen der Ortsgruppe teilnehmen. „Insgesamt hatten wir im vergangenen Jahr 259 Blutspender. Das sind elf weniger als 2015“, berichtet Andreas Wenzel vom Ortsverein. In der Regel organisieren die Ehrenamtlichen sieben Blutspendetermine pro Jahr in Arnsdorf. Diese finden entweder in der Plattenbauschule an der Stolpener Straße oder im Kulturhaus des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf statt.

In der Gesundheitseinrichtung war auch Eberhard Max lange beschäftigt. War zuständig für sämtliche technische Herausforderungen, Aufgaben und Probleme. Zuletzt hatte er dann im Haus Am Karswald gearbeitet. Die Wohnstätte zur Pflege für Menschen mit Behinderung hat ihr Domizil ebenfalls auf dem Krankenhausareal. „Wenn Blutspendetermine waren, habe ich die Kollegen oft mitgeschleppt“, erzählt Eberhard Max mit einem Lächeln.

Doch mittlerweile ist er seit rund acht Jahren in Rente. Sein Blut spendet er aber immer noch. Trotz seines hohen Alters. „Es gab früher eine Altersbegrenzung. Die wurde mittlerweile abgeschafft. Solange der Spender gesund ist, darf er spenden“, berichtet der Wallrodaer. Und Eberhard Max ist kerngesund, nimmt nur sehr wenige Medikamente. Auch die Tatsache, dass ihm bei jedem Termin ein halber Liter Blut abgezapft wird, bereitet ihm keine Schwierigkeiten. Man müsse nur genügend trinken im Vorfeld.

Und sein Blut gibt er gerne ab. Erstens, um zu helfen, denn genügend Blutspender zu finden, ist für das Deutsche Rote Kreuz nie einfach. Außerdem: Der rote Lebenssaft wird nach jeder Spende untersucht. Es ist also wie ein kostenloser Gesundheitscheck für den Spender, erklärt Eberhard Max.

Die Arnsdorfer Ortsgruppe besteht übrigens nach Angaben von Andreas Wenzel aus insgesamt 29 Mitgliedern. Von denen sind 18 stets in der Blutspendenvorbereitung aktiv. Und der nächste Termin steht kurz bevor. Denn am Donnerstag, den 26. Januar, können Bürger zwischen 16 und 19 Uhr in der Plattenbauschule wieder zum Spenden vorbeikommen. Eberhard Max wird an diesem Termin allerdings nicht teilnehmen können. Denn seine letzte Spende ist ja erst wenige Wochen her. Und zwischen zwei Blutspenden müssen ungefähr zwei Monate Zeit vergehen. Bei der nächsten Aktion im März ist er aber auf jeden Fall wieder dabei.

