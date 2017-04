65 Jahre Liebe – auf den zweiten Blick Das Ehepaar Hänsel feiert an diesem Mittwoch Eiserne Hochzeit. Der Gatte hat ein Geheimrezept für die lange Ehe.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ruth und Heinz Hänsel haben gemeinsam viele Hürden genommen. Vor 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. © Sven Ellger Ruth und Heinz Hänsel haben gemeinsam viele Hürden genommen. Vor 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort.

Vor 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort.

Liebe auf den ersten Blick war es bei Ruth und Heinz Hänsel nicht. „Was ist das denn für ein komischer Kerl?“, war der erste Gedanke, welcher der heute 85-Jährige durch den Kopf schoss, als sie ihren heutigen Mann als junge Frau kennenlernte.

„Es war eine Faschingsparty in einem Ballsaal in Weixdorf“, erinnert Ruth sich. Heinz, damals 21 Jahre alt, hatte ein Kostüm an, das zumindest die Aufmerksamkeit der 18-Jährigen erregte – allerdings nicht im positiven Sinn. Einen Vogelkäfig trug er auf dem Rücken, darin ein toter Hering. „Ich hatte halt Humor“, sagt Heinz. „Witzig war das nicht“, entgegnet seine Gattin. Irgendwie hat es der Dresdner dann aber doch geschafft, ihr Herz für sich zu gewinnen. Trotzdem blieben auch in der Beziehung noch Zweifel. „Zu meiner Mutter habe ich immer gesagt, den heirate ich eh nicht“, sagt Ruth mit einem schelmischen Seitenblick auf ihren Mann.

Jahrzehnte später sitzen die beiden auf ihrer grün-beige gemusterten Couch in der gemeinsamen Zwei-Zimmer-Wohnung auf dem Sagarder Weg in Klotzsche. Ruth sitzt links, sie sitzt immer links. Von dort hat die Rentnerin einen guten Blick auf den Balkon. Heinz Hänsel hat ihn extra bunt bepflanzt: „Weil sie Blumen so mag.“ Dieser Mittwoch ist ein großer Tag für die beiden. Es ist der Tag der Eisernen Hochzeit. 65 Jahre Ehe haben die 85- und der 88-Jährige hinter sich. Trotzdem beginnen sie auch diesen Mittwoch wie jeden anderen Tag ihrer jahrzehntelangen Beziehung – mit einem gemeinsamen Frühstück.

Am Nachmittag wollen Gratulanten kommen, mit einem Gläschen Sekt anstoßen. Abends ist ein romantisches Essen im Restaurant geplant. Am Sonntag soll es dann einen Brunch im Familienkreis geben: zwei Kinder, vier Enkel, fünf Urenkel. Der Zusammenhalt der Familie war Hänsels schon immer wichtig. Jeden Sonntag treffen sich alle für mindestens zwei Stunden. Und das bereits seit Jahrzehnten.

Die Eiserne Hochzeit soll komfortabler werden als die Vermählung vor 65 Jahren. Doch da gehört nicht viel dazu. 30 Gäste quetschten sich damals in das gerade einmal 16 Quadratmeter große Wohnzimmer im Haus der Brauteltern. Auf den Tisch kamen die eigens gezüchteten Kaninchen, die Braut trug ein geborgtes Kleid. Noch am Morgen hatte sie den Schrott vom Polterabend zusammen mit ihrem Fast-Ehemann zum Schrottplatz gebracht – zu Fuß. „Das war 1952 so“, sagt Ruth Hänsel. Jahrelang bewohnte sie mit Heinz gerade einmal neun Quadratmeter im Elternhaus, brachte dort auch die beiden gemeinsamen Kinder zur Welt. Natürlich sei man sich bei dem begrenzten Platz auch mal auf die Nerven gegangen, habe sich gestritten. „Aber man soll nie einen Zank über Nacht lassen“, sagt Ruth.

So etwas wie ein Geheimrezept für die Ehe gebe es indes nicht, sagt Heinz Hänsel. „Es hilft aber, wenn man macht, was die Frau sagt“, verrät der Rentner und lacht. Seine Wangen nehmen das gleiche Rot an wie seine Nasenspitze. Eine lange Ehe sei harte Arbeit. Es gebe auch schwere Zeiten. Die schwerste für das Ehepaar Hänsel war, als Ruth „dem Tod noch einmal von der Schippe gehopst ist“, wie die Seniorin es ausdrückt.

1963 musste sie ins Krankenhaus: eine Operation an der Galle. Doch das Herz der Patientin machte nicht mit. „Zwei Minuten war ich klinisch tot.“ Vier Wochen musste sie in der Klinik bleiben. Heinz Hänsel saß während dieser Zeit mit zwei kleinen Kindern zu Hause – die Tochter Bettina war mit sechs Jahren gerade einmal in die Schule gekommen; ihr Bruder Michael war neun. Bettina verzweifelte an den Hausaufgaben, ihr Vater an ihr. „Es war eine bange und ängstliche Zeit für uns alle“, sagt Heinz und stellt seiner Gattin eine Tasse Kaffee auf den Couchtisch. „Aber wir haben sie überstanden.“

Solche Zeiten gebe es immer wieder. „Die Ehe ist wie ein Meer“, sagt der 88-Jährige. „Es gibt Wellen. Es gibt auch ganz hohe Wellen. Aber irgendwann glätten die sich auch wieder.“ Gerade erst hatte sich wieder eine hohe Welle vor dem Paar aufgebaut. Ruth ist gestürzt und hat sich dabei einen Haarriss zugezogen – einen Spaltbruch am Knochen. Zudem leidet die Rentnerin an stärker werdender Osteoporose. Kurze Zeit schien es, als müsste sie ins Heim umziehen; ihren Ehemann in der gemeinsamen Wohnung zurücklassen.

Doch die zähe Seniorin erholte sich besser als gedacht, kann zunächst in den eigenen vier Wänden bleiben. „Das Beste, was mir passieren konnte“, sagt Heinz und richtet einen liebevollen Blick zu der Frau an seiner Rechten. An Krücken oder den Rollator ist Ruth Hänsel nun trotzdem gefesselt. Früher ist das Paar gerne verreist. Nun bleibt auch der noch fitte Gatte meist mit seiner Frau daheim. „Man muss Abstriche machen für die Liebe.“ Und Liebe ist es bei Hänsels – wenn auch nicht auf den ersten Blick.

