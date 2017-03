65-Jährige vermisst Die Frau aus Berlin soll sich laut Polizei in der Nähe von Struppen aufhalten. Ein Foto der Gesuchten befindet sich im Artikel.

Bei der Suche nach Regine L. kam auch ein Spürhund zum Einsatz – bislang ohne Erfolg. © dpa Bei der Suche nach Regine L. kam auch ein Spürhund zum Einsatz – bislang ohne Erfolg.

Siegrid L. ist 65 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 65-Jährigen aus Berlin. Siegrid L. soll sich Hinweisen zufolge in der Umgebung von Struppen aufhalten. Denkbar ist auch, dass sie sich in das Waldgebiet am Großen Bärenstein begeben hat.

Die bisherige Suche, bei der auch ein Spürhund zum Einsatz kam, verlief erfolglos. Zwischenzeitlich sind in Thürmsdorf zwei Beutel der Frau aufgetaucht, in denen sich ein Portemonnaie und persönliche Dokumente der Gesuchten befanden.

Die Frau hat ein scheinbares Alter von 65 Jahren, ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie trägt schulterlanges Haar. Als die Frau zuletzt gesehen wurde, trug sie ein schulterfreies Oberteil. (szo)

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

