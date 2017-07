65 000 Euro für die Demokratie in Meißen Menschen, die sich für Vielfalt und ein gewaltfreies Miteinander einsetzen, gibt es in Meißen viele. Ihnen möchte der Bund mit einem Programm helfen.

Mit diesem Bild wirbt das zuständige Bundesministerium für die Aktion „Demokratie leben!“. 104,5 Millionen Euro stellt es dafür zur Verfügung. © bmfsfj

Erst Anfang der Woche ist der neue Verfassungsschutzbericht für die Bundesrepublik in Berlin vorgestellt worden. Aus ihm geht hervor, dass sowohl die rechtsextremistische Szene als auch das radikal-islamistische Milieu im vergangenen Jahr Anhänger dazu gewonnen hat. So wurden unter anderem 1 600 rechtsmotivierte Gewalttaten gezählt – fast 200 mehr als im Vorjahr.

Genauso alarmierend ist der Trend im linksradikalen Spektrum. 28 500 Menschen und damit knapp 2 000 mehr als 2015 zählt der Bericht als zu dieser Szene zugehörig auf. Was das alles mit dem vergleichsweise winzigen Meißen zu tun? Viel, denn noch vor weniger als zwei Jahren galt die Stadt wegen gewalttätiger Proteste gegen Flüchtlinge neben Heidenau und Freital als typisch sächsischer Provinz-Problemfall. Inzwischen ist es – auch wegen der wenigen und zum teil gut integrierten Flüchtlinge ruhiger geworden.

Um den Tendenzen von damals auch in Zukunft den Nährboden zu nehmen, haben sich Privatpersonen, Vereine und Initiativen dafür starkgemacht, den Demokratiebegriff mit Leben zu füllen und Gewaltlosigkeit sowie Respekt für jeden Mitmenschen im gesellschaftlichen Miteinander in der Stadt zur obersten Prämisse zu erklären. Ob das Bündnis Buntes Meißen, die Stiftung Soziale Projekte (Sopro), Sozialarbeiter wie Meißens Streetworkerin Aliki Reyes oder Vertreter von Kirchen und Organisationen – mit ihnen sind nur einige in der Stadt genannt, die sich täglich für Offenheit, Respekt und soziale Hilfe für Schwächere einsetzen.

Seit Kurzem ist nun klar, dass Ihnen und Gleichgesinnten, Geld aus einem Programm des Bundesfamilienministeriums zur Verfügung gestellt wird. Von den bundesweit im Projekt „Demokratie leben!“ ausgezahlten 104,5 Millionen Euro in diesem Jahr erhält Meißen 65 000 Euro.

„Wir haben den dafür nötigen Antrag auf Hinweis einer Bürgerin gestellt und am 4. Mai eine positive Rückmeldung vom Ministerium bekommen“, sagt die ehemalige Stadtteilmanagerin Saskia Panke von der Koordinierungsstelle für Demokratie bei der Sopro Meißen. Sie kümmert sich um die mit dem Bundesprogramm verbundenen Aktionsfonds. Mit deren Hilfe soll das Geld auf konkrete Einzelmaßnahmen wie Demokratiefeste, Plakataktionen oder anderes verteilt werden.

„In Meißen werden durch die Aktionsfonds insbesondere geeignete Maßnahmen in den Themenfeldern Islam- und Muslimfeindlichkeit, rechtsextreme Handlungen oder die Arbeit zum Thema Flucht und Asyl ermöglicht“, erklärt Panke. Über die Verteilung des Geldes bestimme ein Ausschuss.

Momentan nimmt sie darin eine beratende Tätigkeit ein, den Vorsitz hat Bürgermeister Markus Renner. 15 Leute gehören dem Ausschuss bereits an. Es könnten sich aber auch noch Bürger, Vertreter von Vereinen aus den Bereichen Jugend und Bildung melden. „Zudem nehmen wir gerne Vorschläge von Institutionen oder Personen an, die sich für ein demokratisches Miteinander einsetzen“, sagt die 28-Jährige.

Die erste konkrete Maßnahme kann sie benennen: „Der Meißner Jugendstadtrat hat sich bereit erklärt, zunächst eine Summe von 7 500 Euro zu verwalten. Das Geld werden die Jugendlichen für Projekte einsetzen, die die Beteiligung junger Menschen stärken sollen.“ Im kommenden Jahr soll die Summe auf 10 000 Euro erhöht werden.

Kontakt für Informationen und Vorschläge: pfd@sopro-meissen.de

