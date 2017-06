640 Teilnehmer bei Jugendturnier

In Schmiedeberg beginnen am Freitag die Kinder- und Jugendsportspiele, das „Werner-Krauß-Gedächtnisturnier“. Dazu erwarten die Veranstalter 640 Kinder und Jugendliche, die in 54 Mannschaften antreten. Die meisten von ihnen kommen aus Sachsen, aber auch Teams aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin sind unter den Teilnehmern. Besonders begrüßen die Schmiedeberger die D-Junioren aus ihrer tschechischen Partnergemeinde Msene Lazne, wie Uwe Lehmann vom Vorstand der SG Stahl Schmiedeberg mitteilte. Während der Spielpausen gibt es für die Sportler ein buntes Programm mit der Möglichkeit zum Biathlonschießen, einer Hüpfburg und einer Tombola rund um Fußball.

Für alle Teilnehmer gibt es besondere Medaillen. Die Schmiedeberger Gießerei hat sie eigens für dieses Turnier gegossen. Jeder Trainer und jeder Spieler erhält ein Exemplar davon. Dirk Michael und die Schmiedeberger Fußballer haben das Turnier seit letztem Herbst organisiert. (SZ/fh)

zur Startseite