64 Millionen Euro für Breitbandausbau Unter 31 geförderten Gemeinden im Landkreis sind auch sieben aus der Region Weißwasser.

Symbolbild: Ein Glasfaserkabel für schnelle Internetversorgung. © Symbolbild: dpa

Weißwasser/Landkreis. Am Mittwoch hatte der Landkreis erfahren, dass er in den Genuss von Bundesfördermitteln für den Breitbandausbau kommt – zu dem Zeitpunkt „überraschend“, sagte Kreissprecherin Marina Michel. Schon am Donnerstag reiste Landrat Bernd Lange (CDU) auf Einladung von Infrastrukturminister Alexander Dobrindt (CSU) nach Berlin, um den Förderbescheid entgegenzunehmen. Insgesamt fließen 64 Millionen Euro in den Breitbandausbau, teilte das Landratsamt mit. 31 Gemeinden im Kreis hatten Fördermittel beantragt, darunter auch Weißwasser, Weißkeißel, Krauschwitz, Gablenz, Bad Muskau, Boxberg und Kreba-Neudorf.

„Ich bin glücklich und möchte meiner Verwaltung, aber ebenso den beteiligten Gemeinden Dank sagen, dass sie so mitgezogen haben. Ohne die konsequente Erarbeitung der Anträge wäre das nicht möglich gewesen“, sagte Bernd Lange. Ursprünglich waren von den 31 Gemeinden 104 Millionen Euro beantragt worden. (SZ)

