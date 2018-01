64 Firmen werben um künftigen Nachwuchs Drei Oberschulen ziehen an einem Strang. Trotz großem Angebot ist es schwer, die richtige Lehrstelle zu finden.

Der Berufsinformationstag in der Hartharena hatte im vergangenen Jahr großen Zuspruch. Am Sonnabend, 13. Januar, präsentieren sich noch mehr Firmen und Institutionen. © André Braun

Hartha. Das Interesse der Firmen am Berufsinformationstag (BIT) in der Hartharena ist groß. Am Sonnabend, 13. Januar, werden sich 64 Firmen und Institutionen präsentieren und um den künftigen Nachwuchs werben. „Es geht dabei nicht nur um die Berufsausbildung, sondern auch um Studiengänge an Berufsakademien“, sagte die Harthaer Schulleiterin Kerstin Wilde. Bei ihr laufen sozusagen die organisatorischen Fäden zusammen. Unterstützung bekam sie vor allem von den beiden Praxisberatern der Leisniger und Waldheimer Oberschule. „Wir haben erst seit Jahresbeginn wieder eine Praxisberaterin. Deshalb war die gute Zusammenarbeit mit Olaf Engel aus Leisnig und Tomasz Wojciechowski aus Waldheim eine echte Bereicherung“, so Kerstin Wilde. Auch die Berufsorientierungsteams der drei Schulen haben sich in die Vorbereitung der großen Veranstaltung sehr gut eingebracht, so die Schulleiterin. So habe sie sich die Zusammenarbeit gewünscht und vorgestellt.

Die Hinweise, die von den Firmen nach der Messe im vergangenen Jahr kamen, werden in diesem Jahr beachtet. Das betrifft besonders die Parkplatzsituation. Es wird am Sonnabend Parkplatzeinweiser geben. Für das Catering der Standbetreuer sind die Zehntklässler der Waldheimer und der Leisniger Schulen zuständig. Die Harthaer Oberschule hat in diesem Jahr diese Klassenstufe nicht belegt. Auch eine Kinderbetreuung, gibt es wieder. Die übernehmen Vertreter aller drei Bildungseinrichtungen.

„Zum ersten Mal wird es einen Stand außerhalb der Hartharena geben. Regiobus bringt einen Bussimulator mit“, so Kerstin Wilde. Auch die Aussteller in der Halle lassen sich viel einfallen, um das Interesse der Gäste zu wecken. Die Strabag bringe zum Beispiel einen Baggersimulator mit. Im vorigen Jahr konnte zum Beispiel am Stand der Seniorenresidenz „Pflege mit Herz“ Blutdruck und Blutzucker gemessen werden, mit Vogelhäusern und Dinosauriern aus Holz machte die Firma Ernst Rockhausen und Söhne KG auf sich aufmerksam und Pierburg Pump Technologie zeigte die Technik und Funktionsweise der Pumpen.

Doch nicht nur Firmen zeigen, was bei ihnen alles möglich ist. So präsentiert sich die Oberschule „Am Holländer“ aus Döbeln mit ihrem Profil „Produktives Lernen – der andere Weg zum Lernen und zum Abschluss“. „Dieses Angebot richtet sich an Schüler, denen es schwerfällt“, so Kerstin Wilde.

Nicht nur die Schüler der drei Oberschulen des Städtebundes sind zum BIT eingeladen, sondern auch die des Harthaer und Döbelner Gymnasiums, die Grundschüler, das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft (BSW) Döbeln und die Waldheimer Förderschule. Somit können die Firmen mit mehr als 600 Schülern und vielen weiteren Besuchern rechnen, die sich bei ihnen über berufliche Möglichkeiten informieren. Die Harthaer und Waldheimer Oberschüler erhalten wieder einen Erkundungsbogen, die Leisniger ebenfalls Aufträge.

Neu ist eine Stilberatung mit Viola Neumann und ein Fotograf richtet ebenfalls sein Atelier in der Hartharena ein. Wie im vergangenen Jahr können sich alle Teilnehmer des BIT in Listen eintragen lassen. Das sichert ihnen ein Zertifikat über die Teilnahme, das an die Schulen geschickt wird und in den Berufswahlpass eingeheftet werden kann.

„Sich als Unternehmen an diesem Tag zu präsentieren, bringt etwas. Deshalb sind wir als ortsansässiges Unternehmen auch wieder mit dabei. Es gab immer wieder Schüler, die sich für einen Praktikumsplatz bei uns beworben haben“, so Katrin Erichson von der Seniorenresidenz „Pflege mit Herz“. Auch das Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen hat sich einen Platz beim BIT gesichert. „Der Tag ist sehr gut organisiert, es gibt viele Informationen vorab für uns Aussteller und die Schüler sind sehr gut vorbereitet“, so Pflegedirektorin Petra Hundrieser. Zum ersten Mal dabei ist die Firma Stahlbau Lüttewitz. „Wir suchen Lehrlinge und wollen uns mit unserem Stand auch in der Region des Städtebundes präsentieren und sozusagen die Fühler ausstrecken“, so Jürgen Pape vom Stahlbau Lüttewitz.

Der Berufsinformationstag in der Hartharena ist am Sonnabend, 13. Januar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.

