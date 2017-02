632 Autos in Bad Muskau zu schnell Damit Kraftfahrer an der Grenze langsam fahren, blitzt das Landratsamt. Die Maßnahme scheint zu wirken.

Symbolbild © dpa

Bad Muskau. Das Ordnungsamt des Landkreises Görlitz hat im Bereich des Grenzvorplatzes in Bad Muskau zwischen dem 31. Dezember und dem 31. Januar an sechs Tagen Geschwindigkeits-kontrollen in Fahrtrichtung Grenzübergang durchgeführt. Dabei sind 1 520 Fahrzeuge erfasst worden, 632 von ihnen überschritten die erlaubte Geschwindigkeit von maximal zehn Stundenkilometern. Das Fazit: 48 Bußgeld- und 584 Verwarngeldverfahren. Am schnellsten war ein Autofahrer mit 44 Stundenkilometern unterwegs.

Die Ergebnisse seien vergleichbar mit anderen Messstandorten, informiert Kreissprecherin Marina Michel auf SZ-Anfrage. Zu beobachten sei jedoch, dass die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten von Messung zu Messung abnehme. Damit sei der Sinn der Kontrollen erreicht.

Von den erfassten Fahrzeugen waren 55 Prozent in Deutschland zugelassen. Ordnungswidrigkeiten von polnischen und tschechischen Fahrern werden ebenso verfolgt. Die dazu nötigen Angaben kommen aus Flensburg und gehen anschließend per Einschreiben in die jeweiligen Länder. Die Halterermittlung laufe seit geraumer Zeit problemlos, so Michel.

