63-Jähriger gesteht Pulver-Anschlag auf Jobcenter Ein Brief mit weißem Pulver und „Grüßen aus Tschernobyl“ hatte einen Großeinsatz in der Behörde ausgelöst. Jetzt ist klar: Dahinter steckte ein Einheimischer.

Anthrax-Alarm am Jobcenter: Eine Sendung mit verdächtigem Pulver hatte 2015 für einen Großeinsatz in Oschatz gesorgt. Nun wurde der Absender ermittelt. © Archiv/Dirk Hunger

Dieser Vorfall hatte für Schlagzeilen gesorgt: In der Poststelle des Oschatzer Jobcenters war im Dezember ein Brief eingegangen. Durch das Sichtfenster ist ein weißes Pulver zu sehen. Auf dem Briefumschlag steht: „Grüße aus Tschernobyl“. Die Mitarbeiter rufen den Notruf. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz rücken an, das Gebäude wird evakuiert. Die 180 Mitarbeiter versammeln sich erst auf dem Parkplatz und werden dann nach Hause geschickt.

Der Raum, in dem sich die Poststelle befindet, wird versiegelt, gelüftet und dekontaminiert. Zwei Mitarbeiter der Poststelle und zwei Polizeibeamte, die zuerst in der Arbeitsagentur eingetroffen waren, werden ebenfalls vorsorglich dekontaminiert. Allerdings hat niemand Vergiftungserscheinungen. Der Brief wird dennoch in einem speziell gesicherten Behälter zur Landesuntersuchungsanstalt nach Leipzig gebracht und dort unter die Lupe genommen.

Erst während der Ermittlungen im Laufe des Tages wird bekannt, dass die Tat im Vorfeld angekündigt wurde. Laut Polizei hatte sich am Abend zuvor ein Unbekannter im Servicecenter der Arbeitsagentur in Leipzig gemeldet und erklärt, in Oschatz würde etwas passieren. Konkreter wurde er nicht. Da es jedoch bereits nach 18 Uhr und Feierabendzeit war, war diese Information erst am nächsten Tag nach Oschatz weitergeleitet worden.

Doch wer der Täter war, der den Brief versandte, blieb ungeklärt – bis jetzt. In kriminalistischer Kleinarbeit hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt, der als Absender des Briefs und Verantwortlicher für den Drohanruf infrage kommt. Der Verdacht fiel auf einen 63-Jährigen aus Oschatz. Der gab sich laut Polizei allerdings unwissend. Er erklärte, dass er sich nicht daran erinnern könne, das Jobcenter angerufen zu haben. Im Grunde könne es auch sein, dass jemand anderes in seiner Wohnung gewesen war, um zu telefonieren.

Die Polizei ließ sich mit diesen Ausflüchten jedoch nicht abspeisen und ermittelte weiter. Letzten Endes wurde der 63-Jährige vor wenigen Tagen erneut vernommen – und gestand die Tat.

Damit ist der Fall eigentlich aufgeklärt. Angezeigt worden war er als „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“, ein Delikt, auf das bis zu drei Jahre Haft steht – auch dann, wenn sich das verwendete Pulver schließlich als ungefährlich herausstellte. Laut Polizei sei der Ermittlungserfolg auch eine unglaubliche Erleichterung für die Mitarbeiter des Jobcenters. Er helfe den Betroffenen bei der psychischen Verarbeitung des Geschehens.

Fleißaufgabe für die Kripo

Dennoch wird der Fall die Ermittler noch weiter beschäftigen. „Es ist ein Trugschluss, dass Akten augenblicklich geschlossen werden, wenn die Täter ermittelt wurden oder gestanden haben“, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Danach beginne meist erst die Arbeit der Kriminalpolizei. Schließlich müsse dem Täter die Tat auch mit Beweisen zweifelsfrei nachgewiesen werden. „Die Annahme, dass der Beschuldigte später vor Gericht ebenso redselig erscheint wie gegenüber der Polizei, ist schlichtweg ein naiver Gedanke“, so die Polizeidirektion. Deshalb werde die Oschatzer Polizei die Akte nun erst gerichtsfest machen, bis sie endgültig an die Staatsanwaltschaft übergeben wird. (SZ)

