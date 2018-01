63 Grippekranke in zwei Wochen Letzte Woche sind fast doppelt so viele Fälle gemeldet worden wie für die Woche zuvor. Die meisten davon sind Influenza Typ B.

© Symbolfoto: dpa

Mittelsachsen. Der Dreifach-Impfstoff gegen Grippe wirkt nach Aussage der Ständigen Impfkommission, die für ganz Deutschland zuständig ist, nur bedingt. Der Grund: Die Influenza B-Viren der sogenannten Yamagata-Linie ist im Dreifach-Impfstoff nicht enthalten. In Mittelsachsen sind jedoch bei den meisten von 63 in den vergangenen beiden Wochen beim Gesundheitsamt eingegangenen Labormeldungen Influenza-Viren Typ B nachgewiesen worden. „Von 23 Fällen in der zweiten Kalenderwoche entfielen 20 Nachweise auf den Typ B, von den 40 Labormeldungen der dritten Kalenderwoche waren es 35“, so Kreissprecherin Cornelia Kluge.

Die Ständige Impfkommission rät Hochrisikopatienten wie schwer chronisch Kranken sogar zur Nachimpfung mit dem Vierfach-Impfstoff, der die Komponente der Influenza B-Viren umfasst. Auch eine Erstimpfung sei zurzeit noch möglich. Auf das Defizit beim Dreifach-Impfstoff hat die AOK Plus bereits reagiert und zahlt ihren Versicherten auf Verordnung des Arztes die Vierfachimpfung. Wer sich in Gesundheitsämtern impfen lässt, erhält diese ohnehin.

Die in Mittelsachsen letzte Woche gemeldeten Neuerkrankungen betreffen alle Altersgruppen. Mit 17 wurden die meisten für die 17- bis 60-Jährigen registriert, gefolgt von den Sieben- bis 17-Jährigen (13 Nachweise). Acht Neuerkrankungen sind es bei den unter Siebenjährigen und zwei bei den über 60-Jährigen.

Insgesamt gibt es in Mittelsachsen in dieser Saison, die im Oktober begonnen hat, bisher 90 Lachbornachweise der Influenza. In der Saison 2016/17 wurden 1 482 Nachweise gemeldet. Fünf Mittelsachsen waren an den Folgen einer Virusgrippe gestorben. (DA/SZ/eg mit mf)

