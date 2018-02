62-Jähriger fährt mit gestohlenem Kennzeichen

Unbekannte räumen Keller aus Görlitz. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in mehrere Keller an der Schlesischen Straße und der Wendel-Roskopf-Straße in Görlitz eingedrungen. In beiden Fällen gingen die Täter nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Görlitz gewaltsam gegen die Sicherungen vor. Aus den Räumen wurden Werkzeuge, Fahrradbekleidung sowie einen Brotbackautomat mitgenommen. Der Gesamtstehlschaden beträgt etwa 1 100 Euro. Der Sachschaden fiel dagegen mit 100 Euro gering aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird sich auch damit befassen, ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht. (szo)

Transporterfahrer ohne Zulassung unterwegs Landkreis. Am Mittwochnachmittag hat eine Streife des Autobahnpolizeireviers auf der A 4 am Rastplatz Wacheberg einen Mercedes Sprinter. Desen 51-jähriger Fahrer überführte den Transporter von Frankreich nach Polen. Scheinbar hatte er nicht bedacht, dass seine Zulassung nur für Frankreich galt, so ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Bis zur Einholung der erforderlichen Unterlagen wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Zudem leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Die Landesdirektion in Chemnitz wird sich damit befassen. (szo)

Navi aus Hyundai gestohlen Seifhennersdorf. In Seifhennersdorf sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch an der Nordstraße in einen parkenden Hyundai eingebrochen. Dabei hatte wohl ein mobiles Navigationssystem das Interesse der Täter geweckt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte. Das Gerät verschwand mitsamt einer Kamera und einem USB-Stick. Stehl- und Sachschaden werden vom Besitzer mit jeweils rund 250 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Ford von Unbekannten entwendet Olbersdorf. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag an der Südstraße in Olbersdorf einen grauen Ford gestohlen. Nach dem knapp ein Jahr alten S-Max mit dem amtlichen Kennzeichen DN-LZ 5853 wird international gefahndet. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

62-Jähriger fährt mit gestohlenem Kennzeichen Oppach. Bei einer Kontrolle am Mittwochvormittag haben Beamte des Reviers Zittau-Oberland einen Mann erwischt, der bereits längere Zeit keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Bei der weiteren Untersuchung wurde laut eines Sprechers der Polizeidirektion zudem festgestellt, dass der bereits 62-jährige Deutsche weder Zulassung noch Versicherungsschutz für den von ihm gelenkten BMW besaß. Des Weiteren war das Kennzeichen des Fahrzeugs auf einem Schrottplatz in Taubenheim gestohlen worden. Mit dem Senior, dem die Weiterfahrt untersagt wurde, wird sich nun die Staatsanwaltschaft Görlitz auseinandersetzen. (szo)

Autodiebe scheitern an Seat Bernstadt a. d. Eigen. Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Donnerstag an der Görlitzer Straße in Bernstadt versucht, einen Seat Altea zu entwenden. Nachdem die Täter den Wagen nicht starten konnten, entwendeten sie ein Navigationsgerät. Der Sach- sowie Stehlschaden konnte noch nicht näher beziffert werden. Kriminaltechniker gingen auf Spurensuche. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. (szo)

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt Niesky. Am Mittwochabend ist in Niesky eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Die 65-jährige Autofahrerin war auf der Plittstraße unterwegs und wollte nach links auf die Bautzener Straße abbiegen. Dabei übersah sie laut einem Sprecher der Polizeidirektion Görlitz offenbar die von links kommende 51-Jährige mit ihrem Rad. Die jüngere Dame wurde medizinisch behandeln, war aber zum Glück nur leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1 600 Euro. (szo)

Zeugen zu Unfallflucht gesucht Weißwasser/Krauschwitz. Am Mittwoch haben zwei Autofahrer nach Unfällen auf Parkplätzen in Krauschwitz und Weißwasser unerlaubt den Unfallort verlassen. Dies teilte ein Sprecher der Polizeidirketion Görlitz mit. Der erste Fall ereignete sich auf dem Parkplatz an der Geschwister-Scholl-Straße in Krauschwitz. Hier wurde die rechte Seite eines schwarzen Seat Leon in der Zeit von 5.45 und 14 Uhr beschädigt. Der 36-jährige Besitzer beziffert den Schaden auf etwa 1 500 Euro. Bei der Besitzerin eines VW war es dagegen die linke Seite, die in der Zeit von Dienstagabend, 21 Uhr, bis Mittwochabend, 18 Uhr, an der Hanns-Eisler-Straße beschädigt wurde. Hier rechnet die 35-Jährige mit einem Schaden von 2 000 Euro. Nun bittet die Polizei die Bürger um Mithilfe und sucht nach Menschen, die einen der Unfälle beobachtet haben oder sogar Angaben zu den Verursachern oder deren Fahrzeugen machen können. Sachdienliche Hinweise können im Polizeirevier Weißwasser unter der Telefonnummer 03576 262 - 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden. (szo)