62 Gruppen starten beim 25. Tanzfest Die Anziehungskraft des Tanzfestivals ist ungebrochen. Es ist die größte Veranstaltung dieser Art in der Region.

Burn the Floor vom WelWel Sport- und Tanzverein war beim 24. Tanzfest bei den 16- bis 18-Jährigen angetreten. © André Braun

Es wird wieder getanzt in Döbeln. Die Stadt richtet zusammen mit ihren Partnern Döbelner Anzeiger, Stadtwerke und Kreissparkasse das Tanzfest aus – es ist das 25. Die Zuschauer erwartet zur Feier des Jubiläums ein Programm. Welches, das wollen Angela Petzold und Ute Pohl vom Kulturamt noch nicht verraten.

Natürlich wird vor allem eines – nämlich getanzt. 62 Gruppen haben sich dieses Mal angemeldet. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren immer ähnlich gewesen. Auch das ändert sich kaum: Unter den rund 700 Akteuren sind nur 34 Jungs.

Allerdings hatten eine Reihe von Startgruppen nicht besetzt werden können, weil es zu wenig Anmeldungen gab. Drei mussten es wenigstens sein, sagte Ute Pohl. „Wir haben den Gruppen dann angeboten, in einer anderen Startgruppe anzutreten.“ Manche nahmen das Angebot an, andere nicht. So werden dieses Mal die Bauchtänzer ab 15 Jahre zu Hause bleiben. Sie wollten nicht in die nächsthöhere Gruppe. Auch bei den Tanzgruppen der Schulen sah es an einigen Stellen dünn aus. So startet eine Gruppe der Black Diamonds aus Hartha bei den Tanzvereinen, so Ute Pohl.

Viele Tanzgruppen sind seit Jahren dabei. Diesmal starten aber zwei neue. „Tanz aus der Reihe“ kommen aus Dresden und ist ein Duo, das bei den Showtänzern startet. Auch der Sächsische Fechtverein Oschatz 1990 ist dabei – allerdings mit einer Tanzgruppe, die bei den Showtänzern ab 19 Jahren antritt. Vielen Gruppen kommen aus Döbeln, Waldheim und Hartha, aber auch aus Frankenberg, Dresden, Leipzig und Mittweida.

Nur einmal in 25 Jahren hatte das Tanzfest ausfallen müssen – das war nach dem Hochwasser 2002. Es wurde aber ein paar Monate später nachgeholt, sodass es 2003 gleich zwei Tanzfeste gab. Die Jury besteht aus erfahrenen Tanzpädagogen. Sie hat auch die Möglichkeit, zwei Sonderpreise zu vergeben für Gruppen, die sich auf besondere Weise hervortun. Im vergangenen Jahr bekam eine Tanzgruppe behinderter Menschen aus Riesa den Sonderpreis, die außerhalb der Wertung gestartet war.

Links zum Thema Die Gruppen des 25. Tanzfestes

Für das Tanzfest am 13. November in der Stadtsporthalle sind zwei Durchgänge geplant.

Am Vormittag um 9 Uhr starten die jüngeren Gruppen.

Ab 15 Uhr stellen sich die älteren Tänzer der Jury.

Karten zum Preis von jeweils 3 Euro (Kinder bis 14 Jahre 1 Euro) sind in der Stadtinformation und im DA-Treffpunkt am Niedermarkt erhältlich.

zur Startseite