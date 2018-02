62 Flüchtlinge mehrfach straffällig

Die Polizei hat im vergangenen Jahr unter den Asylsuchenden in den Kreisen Bautzen und Görlitz 62 Personen als sogenannte Mehrfach- und Intensivtäter eingestuft. Das sagte Polizeisprecher Thomas Knaup auf Nachfrage der SZ. Als Mehrfachtäter zählen Flüchtlinge, die innerhalb eines Jahres mehr als fünf Straftaten begangen haben. Die Straftaten betreffen nach Polizeiangaben sowohl Fälle der schweren und mittleren, vor allem aber der einfachen Kriminalität. Im Bereich der Polizeidirektion Görlitz würden dabei Körperverletzungsdelikte und Eigentumsdelikte, vor allem Ladendiebstähle, die Schwerpunkte bilden.

Grundsätzlich könne man aber davon ausgehen, dass Asylsuchende insgesamt nicht mehr oder weniger kriminell sind als Einheimische auch, so Knaup. Im Jahr 2016 zählte die Polizeistatistik in den Kreisen Bautzen und Görlitz insgesamt 15 226 Straftäter, darunter 875 Zugewanderte. Rund 5 000 Straftäter – nahezu jeder Dritte – kamen aus dem Ausland, hauptsächlich aus Polen und Tschechien.

Bundesweit untersucht das Bundeskriminalamt in Wiesbaden derzeit die Beteiligung von Flüchtlingen an Straftaten. Ausgelöst wurden diese Untersuchungen durch eine Studie in Niedersachsen, wo die Autoren zu dem Ergebnis kamen, dass Flüchtlinge bei bestimmten Straftaten stärker beteiligt sind, als ihr Anteil an der Bevölkerung erwarten ließe. (SZ/ju/sb)

