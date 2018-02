62 Flüchtlinge mehrfach straffällig

Bautzen/Görlitz. Die Polizei hat im vergangenen Jahr unter den Asylsuchenden in den Kreisen Bautzen und Görlitz 62 Personen als sogenannter Mehrfach- und Intensivtäter eingestuft. Das sagte Polizeisprecher Thomas Knaup auf Nachfrage der SZ. Als Mehrfachtäter zählen Flüchtlinge, die innerhalb eines Jahres mehr als fünf Straftaten begehen. Im Bereich der Polizeidirektion Görlitz würden dabei Körperverletzungs- und Eigentumsdelikte, vor allem Ladendiebstähle, die Schwerpunkte bilden. Grundsätzlich könne man davon ausgehen, dass Asylsuchende insgesamt nicht mehr oder weniger kriminell sind als Einheimische auch, so Knaup. 2016 zählte die Polizeistatistik in den beiden Kreisen 15 226 Straftäter, darunter 875 Zugewanderte, das seien rund sechs Prozent aller ermittelten Tatverdächtigen. Rund 5 000 Straftäter – fast jeder Dritte – kamen aus dem Ausland, hauptsächlich aus Polen und Tschechien. Eine Statistik für 2017 liegt noch nicht vor. (SZ/ju)

zur Startseite