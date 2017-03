61 Millionen Euro für ruhigeren Schlaf Seit Jahren kämpfen Bürger gegen den Bahnlärm. Nun werden kilometerlange Schallschutzwände gebaut. Trübt das den Blick auf den Elbsandstein?

Die Belastung der Anwohner an der Bahnstrecke zwischen Heidenau und der tschechischen Grenze ist hoch. Darunter leiden rund 20 000 Menschen im Elbtal. Eine Lärmpegelermittlung hat diese Zahl ergeben. Diese Menschen sind im Mittel nächtlichem Lärm von über 55 Dezibel ausgesetzt, verursacht von Güterzügen. Studien zufolge treten ab einem Dauerschallpegel von 60 Dezibel Stressreaktionen im Schlaf auf, die gesundheitliche Folgen haben, die von Hörschäden bis zum Herzinfarkt reichen. Darauf machen Bürgerinitiativen und Politiker sämtlicher Parteien seit Langem aufmerksam.

Im Auftrag der Deutsche Bahn Netz AG wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse für die Bahnstrecke im Oberen Elbtal nun veröffentlicht wurden. Nun wollen das Bundesverkehrsministerium und die Bahn 61,7 Millionen Euro für Schallschutzmaßnahmen ausgeben. Davon sind 46,2 Mio. Euro für den Bau von Schallschutzwänden vorgesehen, für das übrige Geld werden Schienenstegdämpfer eingebaut. Das ist aber nur eine Empfehlung. „Wichtig ist uns, dass die Maßnahmen auch vor Ort auf Akzeptanz stoßen“, sagt Eckart Fricke, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bevor mit dem Bau begonnen wird, sind zwei öffentliche Veranstaltungen geplant, die im Juni dieses Jahres in Dresden und Bad Schandau stattfinden.

Den Lärm verursachen zum größten Teil die Güterzüge. Deren Anteil hat sich seit 1990 erhöht und soll Prognosen zufolge weiter steigen. Die Strecke sei noch nicht vollständig ausgelastet, heißt es. Die Topografie des teilweise engen Tals verstärkt den Lärm zusätzlich wegen der Reflexionen an der Wasserfläche der Elbe und an den Felswänden.

Mit den geplanten 61,7 Millionen Euro kann aber nicht jede Belastung beseitigt werden. Dazu wurde ein Kosten-Nutzen-Verhältnis ermittelt, das sich an der Zahl der Betroffenen, der Lärmbelastung und den Kosten der erforderlichen Maßnahme orientiert. Das von der Bahn beauftragte Planungsbüro Obermeyer aus München hat in ihrer Studie berechnet, dass von den genannten rund 20 000 Einwohnern etwa 14 000 spürbar entlastet werden.

Die meisten von ihnen wohnen in Heidenau. Hier schlägt das Planungsbüro einen massiven Bau von Schallschutzwänden vor. Die sollen auf mehr als fünf Kilometern Länge errichtet werden und sind zwei bis drei Meter hoch. Zwischen dem Bahnhof Heidenau und Heidenau-Süd sollen sie beidseitig errichtet werden. Das verringert den Schall an den am stärksten betroffenen Häusern direkt an der Strecke um mehr als zehn Dezibel. Auch in Pirna wird eine Schallschutzwand auf beiden Seiten der Gleise zwischen dem Bahnhof und Pirna-Cunnersdorf empfohlen. In Obervogelgesang soll es dagegen nur einen Schallschutz mit sogenannten Schienenstegdämpfern geben. Die sollen insgesamt auf 30 Kilometern Gleislänge eingebaut werden. Damit soll das Geräusch reduziert werden, das beim Überfahren von Schienenstößen entsteht.

Solche Dämpfer wurden zwar erst kürzlich eingebaut. Diese taugen aber nichts. Auf knapp 5,5 Kilometer Länge wurden solche Dämpfer in Königstein, Kurort Rathen und Wehlen zur Erprobung eingebaut. Das Ergebnis war jedoch ernüchternd. Die messtechnische Überprüfung hatte ergeben, dass die verbauten Dämpfer nur geringe Lärmminderungseffekte von etwa einem Dezibel erreichten. Diese Variante wird nicht weiter verwendet. Die Technik sei inzwischen aber weiterentwickelt worden, heißt es. Die Neuentwicklungen würden mehr Lärmminderung bringen und sollen die jetzige Dämpfung ersetzen.

Drei Meter hohe Schallschutzwände sind auf 850 Metern in Kurort Rathen vorgesehen und auf 1,5 Kilometern in Königstein. Aber nur auf einer Seite der Gleise. Auch in Schmilka-Hirschmühle ist eine zwei Meter hohe Schallschutzwand geplant, obwohl dort kaum jemand wohnt. Sie soll zwischen Schienen und Elbe entstehen und damit den Ort Schmilka auf der anderen Elbseite erheblich entlasten. Auch hier hat das Planungsbüro wie in Heidenau Lärmminderungen durch die Wand um gut zehn Dezibel berechnet. Die Planer gehen sogar davon aus, dass die Gesamtbelastung in den kommenden Jahren ohnehin abnimmt, weil die Güterzüge sukzessive auf Verbundstoffbremsen umgerüstet und dann leiser werden. Das wäre sogar der Fall, wenn die Anzahl der Züge laut Prognose leicht zunehmen würde. Berücksichtigt wurde das in dem Maßnahmeplan aber nicht.

Wie die geplanten Schallschutzwände aussehen sollen, und ob sie etwa transparent sind, steht noch nicht fest. Auch ein Baubeginn ist noch nicht festgelegt. Landrat Michael Geisler (CDU) geht davon aus, dass bis dahin noch einige Jahre ins Land gehen werden. „Dennoch bin ich froh, dass die zahlreichen Initiativen und Aktivitäten der Vergangenheit nunmehr zum Erfolg führen“, sagt er. Mit Umsetzung der jetzt vorgestellten Maßnahmen werde es zu einer spürbaren Entlastung der Menschen im Elbtal kommen, erklärte er weiter. Bundestagsabgeordneter André Hahn (Die Linke) begrüßt auch die angekündigten Maßnahmen, kritisiert aber, dass es so lange gedauert hat, „ehe Bund und Bahn AG sich des seit vielen Jahren bekannten Problems angenommen haben“.

