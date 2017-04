61-Jähriger fährt in Gegenverkehr

Wilsdruff. In der Nacht zum Montag schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe an einem Ford Transit ein, der an der Straße Am Wüsteberg im Wilsdruffer Ortsteil Kesselsdorf stand. Anschließend stahlen sie aus dem Fahrzeug mehrere Elektrowerkzeuge sowie ein Nivelliergerät. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Geldkassette gestohlen

Weißig am Raschütz. Am Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in eine Werkhalle und in der Folge in das Büro eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße An der Mühle ein. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und stahlen eine Geldkassette mit einer unbekannten Menge Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bezifferbar.